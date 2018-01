L' Onu condanna le parole di Trump | ' Vergognose e scioccanti' Annullata la visita a Londra

L' Onu condanna la decisione Usa su Gerusalemme : 128 contro 9 : Nazioni Unite (askanews) - Schiaffo del L'Onu a Trump e alla politica estera americana. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha condanna to la decisione di Washington di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. La votazione si è conclusa con 128 ...

L’Assemblea generale dell’Onu ha condannato la decisione di Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele : L’Assemblea generale dell’ONU, l’organo che rappresenta tutti gli stati membri dell’ONU, ha approvato oggi una risoluzione che chiede agli Stati Uniti di rivedere la decisione di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Il testo della risoluzione dice che qualsiasi decisione The post L’Assemblea generale dell’ONU ha condannato la decisione di Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele appeared first on Il Post.