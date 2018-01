Lombardia : minori stranieri - al via corsi formazione tutori (2) : (AdnKronos) - Gli argomenti che verranno trattati riguardano “Il fenomeno migratorio, i minori non accompagnati e il sistema di accoglienza italiano”, “Inquadramento giuridico: le convenzioni internazionali e il quadro normativo italiano. Ruolo e responsabilità del tutore volontario”, “Accoglienza e

Lombardia : al via corsi per tutori volontari per minori non accompagnati (2) : (AdnKronos) - Secondo le segnalazioni del sistema di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati (Msna) alla fine di novembre 2017 in Italia si contavano 18.508 giovani accolti in famiglie e strutture nazionali. Di questi 17.217 sono maschi, 1.291 femmine. Il 93,2% di loro ha un'età compresa

Lombardia : al via corsi per tutori volontari per minori non accompagnati : Milano, 11 gen. (AdnKronos) - Prendono il via domani 12 gennaio a Milano, nella Sala Caccia di viale Piceno 60, i corsi di formazione per tutori volontari per minori stranieri non accompagnati in capo al Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lombardia. Il percorso di formazione è un p

Lombardia : al via corsi di alfabetizzazione per minori stranieri non accompagnati : Come realizzare una vera e concreta integrazione e accoglienza di minori stranieri che arrivano sulle nostre coste senza alcun adulto al loro fianco e soprattutto senza conoscere una parola in ...