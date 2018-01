Regionali - Liberi e Uguali dice no a Gori in Lombardia ma nel Lazio apre all'intesa con Zingaretti : La squadra, ha aggiunto, 'ha bisogno di un volto e penso che per il suo impegno nella politica e nel sindacato e anche perché è una brava persona questa proposta può essere fatta da Onorio Rosati, ...

Liberi e Uguali - no a Gori in LombardiaLazio - sarà Grasso a trattare con Zingaretti : In Lombardia la sinistra, malgrado il forfait di Maroni, non sosterrà il candidato del centrosinistra Gori. Nel Lazio mandato a Grasso per trattare con Zingaretti, governatore in carica: "Se accetterà i nostri temi, noi lo appoggeremo"

Liberi e Uguali - no a Gori in LombardiaLazio - sarà Grasso a trattare con Zingaretti : Liberi e Uguali, no a Gori in LombardiaLazio, sarà Grasso a trattare con Zingaretti In Lombardia la sinistra, malgrado il forfait di Maroni, non sosterrà il candidato del centrosinistra Gori. Nel Lazio mandato a Grasso per trattare con Zingaretti, governatore in carica: “Se accetterà i nostri temi, noi lo appoggeremo” Continua a leggere L'articolo Liberi e Uguali, no a Gori in LombardiaLazio, sarà Grasso a trattare con Zingaretti ...

In Lombardia Liberi e Uguali non sosterrà Gori. Il candidato è Rosati : Standing ovation dell’assemblea lombarda di Liberi e Uguali quando il capogruppo alla Camera di Mdp-LeU Francesco Laforgia propone il nome del consigliere regionale Onorio Rosati alla presidenza della Regione per il partito. «Siamo dalla parte giusta quando fuori da qui diremo che Liberi e Uguali presenta la sua proposta per le politiche e per le ...

Lombardia - Liberi e Uguali dice no a Giorgio Gori : 'Onorio Rosati il nostro candidato' : La squadra, ha aggiunto Laforgia, 'ha bisogno di un volto e penso che per il suo impegno nella politica e nel sindacato e anche perché è una brava persona questa proposta può essere fatta da Onorio ...

Lombardia - Liberi e Uguali corre sola e candida Rosati : Liberi e Uguali corre sola in Lombardia e candida Onorio Rosati. Standing ovation dall'assemblea regionale del partito.

Lombardia : Liberi e Uguali corre da sola e candida Rosati : Milano, 12 gen. (AdnKronos) - Liberi e Uguali correrà da sola alle elezioni regionali in Lombardia e proporrà Onorio Rosati per la presidenza della Regione. Lo ha deciso l'assemblea lombarda di Liberi e Uguali, acclamando Rosati, ex segretario della Camera del lavoro di Milano e consigliere in Regio

Lombardia - Liberi e uguali corre da sola e candida Onorio Rosati : Niente alleanza con il Pd di Giorgio Gori per Liberi e uguali, in Lombardia. Il partito guidato da Piero Grasso alle regionali correrà con un suo candidato. All'assemblea locale di Leu il capogruppo ...

Elezioni - Liberi e Uguali alle Regionali in Lombardia corre da solo : alle Elezioni Regionali del 4 marzo in Lombardia Liberi e Uguali correrà con un proprio simbolo. “Noi ci chiameremo ‘Liberi e Uguali in Lombardia’ questo è il simbolo che è stato deciso”, hanno comunicato i vertici lombardi del partito aprendo l’assemblea regionale che dovrà decidere la candidatura alla presidenza della Regione. L'articolo Elezioni, Liberi e Uguali alle Regionali in Lombardia corre da solo proviene da Il ...

Lombardia - Liberi e Uguali non sosterrà Gori : Lombardia, Liberi e Uguali non sosterrà Gori Lombardia, Liberi e Uguali non sosterrà Gori Continua a leggere L'articolo Lombardia, Liberi e Uguali non sosterrà Gori sembra essere il primo su NewsGo.

Liberi e Uguali verso il sostegno a Zingaretti - ma dice di no a Gori in Lombardia. Linea "a macchia di leopardo" per non sembrare i signornò : Alla fine, quando si consumerà il rituale degli appelli dei padri nobili, dei giochi tattici (meno nobili) perché, si sa, ognuno tende a lasciare il cerino nella mani dell'altro, e delle successive recriminazioni, alla fine, dicevamo, accadrà, con molta probabilità, questo: la sinistra di Liberi e Uguali sosterrà la candidatura di Nicola Zingaretti nel Lazio, mentre in Lombardia non sosterrà quella di ...

Lombardia - "Liberi e Uguali" si spacca sul sostegno al candidato del Pd Giorgio Gori : Dopo le aperture di Bersani, Rossi e Grasso, da Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana ed esponente di Liberi e Uguali arriva una netta chiusura ad un'intesa con il Pd sul candidato alla Regione Lombardia Giorgio Gori. Nel centrodestra dopo la rinuncia alla ricandidatura, scontro Maroni-Salvini

Lombardia - “Liberi e Uguali” si spacca sul sostegno al candidato del Pd Giorgio Gori : Lombardia, “Liberi e Uguali” si spacca sul sostegno al candidato del Pd Giorgio Gori Dopo le aperture di Bersani, Rossi e Grasso, da Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana ed esponente di Liberi e Uguali arriva una netta chiusura ad un’intesa con il Pd sul candidato alla Regione Lombardia Giorgio Gori. Nel centrodestra dopo la rinuncia […] L'articolo Lombardia, “Liberi e Uguali” si spacca sul sostegno al ...

L'appello di Ettore Rosato a Liberi e uguali : "Restiamo uniti - non possiamo consegnare Lazio e Lombardia alla destra" : "I nostri nemici non sono mai a sinistra. Noi abbiamo senso di responsabilità verso i nostri elettori". Lo assicura, a Repubblica, Ettore Rosato, capogruppo del Pd alla Camera, secondo cui è necessario lavorare per un'intesa alle prossime Regionali tra Pd e Liberi e uguali.Perché la priorità è tenere assieme chi intende sfidare Berlusconi, Salvini e Grillo. Nonostante la frattura consumata nel centrosinistra in ...