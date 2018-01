: Auguri e in bocca al lupo per le elezioni. Ricordo solo che in #Lombardia la sinistra-sinistra ha percentuali molto… - LucaErma : Auguri e in bocca al lupo per le elezioni. Ricordo solo che in #Lombardia la sinistra-sinistra ha percentuali molto… - Saggita23539780 : RT @emanuelefiano: Alla fine in #Lombardia l’elettore di #LeU dovrà porsi nel seggio la seguente domanda: ma io preferisco una Lombardia pr… - MORETTI3 : RT @repubblica: Regionali, no di LeU a Gori presidente della Lombardia: "Corriamo da soli" - rep_milano : Regionali, no di LeU a Gori presidente della Lombardia: "Corriamo da soli" - giulio_angelis : RT @valy_s: Regionali #Lombardia e #Lazio #Bersani apre ad un’intesa con il #PD Se così sarà, si dimostrerà ancora una volta che #LEU è na… -

Liberi e Uguali è pronta a correre dain, e quindi non sosterrà ilto del Pd, Giorgio Gori. Lo ufficializza il capogruppo alla Camera di Mdp-Leu proponendo il nome del consigliere regionale Onoriocometo alla presidenza. E la proposta, all'assemblea lombarda, è accolta da una standing ovation. Intanto l'assemblea di Leu del Lazio valuta un mandato a Grasso per verificare le condizioni di un sostegno a Nicola Zingaretti, come spiega Paolo Cento.(Di venerdì 12 gennaio 2018)