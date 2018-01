Lombardia | LeU correrà da sola Rosati | Eccomi | ho le spalle larghe

Voto Lombardia - Gori : dirigenti LeU accecati dall'odio per il Pd : "Quella lombarda è una partita fondamentale che vale più della regione abitata da un sesto della popolazione italiana. Ecco, mi dispiace che i dirigenti di Leu, evidentemente offuscati dall'odio per ...

Lo schiaffo di Grasso ai Dem In Lombardia LeU va da solo : «I l centrosinistra non esiste più». Lo ha certificato l'assemblea lombarda di Liberi e Uguali, che ieri ha ufficialmente deciso la corsa autonoma alle Regionali del 4 marzo. Bando alle ipotesi, alle pressioni, alle aperture e alle offerte di dialogo. Il certificato di morte dell'alleanza costruita intorno al Pd è stata un'assemblea piena di vita politica, convocata nel salone di una storica cooperativa di ...

Elezioni regionali - in Lombardia è strappo tra Pd e LeU : la sinistra appoggia Rosati : 'Ringrazio Onorio Rosati che si fa carico di una sfida, grande, importante e difficile, che non solo aiuterà questa comunità a prendere molti voti ma costituirà un pezzo della sfida che stiamo ...

Regionali Lombardia - Leu dice no a Gori e candida Onorio Rosati - : Salta l'alleanza tra il Pd e Liberi e uguali. Il cagruppo alla Camera Laforgia all'assemblea del partito: "Siamo dalla parte giusta"

In Lombardia LeU corre da sola : ROMA, 12 GEN - In Lombardia Leu non sosterrà Giorgio Gori ma correrà da sola con il consigliere regionale Onorio Rosati. Lo ha deciso l'assemblea regionale del partito, riunitosi stasera. "Siamo dalla ...

Regionali : In Lombardia LeU corre da sola con Rosati : La squadra, ha aggiunto, "ha bisogno di un volto e penso che per il suo impegno nella politica e nel sindacato e anche perché è una brava persona questa proposta può essere fatta da Onorio Rosati, ...

L'ora della scelta di LeU. Lazio : verso l'appoggio a Zingaretti. Lombardia : no a Gori - Rosati in pista : E' quanto sembra emergere dalle assemblee di 'Liberi e Uguali' in corso di svolgimento nelle rispettive regioni. Il partito del leader Grasso correrà con il proprio simbolo in Lombardia

Regionali - no di LeU a Gori in Lombardia 'Corriamo da soli'. Ma nel Lazio si cerca ancora intesa con il Pd : Ho provato a spiegarlo, ma questa assemblea rappresenta una scelta di una comunità politica. È il momento di costruire a partire dalla Lombardia un'alternativa necessaria'. · LA PARTITA DEL ...

Lombardia - LeU corre sola e candida Rosati : La squadra, ha aggiunto, 'ha bisogno di un volto e penso che per il suo impegno nella politica e nel sindacato e anche perché è una brava persona questa proposta può essere fatta da Onorio Rosati, ...

In Lombardia LeU corre da sola : (ANSA) - ROMA, 12 GEN - In Lombardia Leu non sosterrà Giorgio Gori ma correrà da sola con il consigliere regionale Onorio Rosati. Lo ha deciso l'assemblea regionale del partito, riunitosi stasera. "Siamo dalla parte giusta quando fuori da qui diremo che Liberi e Uguali presenta la sua proposta per le politiche e per le regionali. Non diremo che andremo da soli e non ci faremo dire che usciamo dal centrosinistra perché ...

Lombardia - Leu va sola : candida Rosati : 20.18 Liberi e Uguali è pronta a correre da sola in Lombardia, e quindi non sosterrà il candidato del Pd, Giorgio Gori. Lo ufficializza il capogruppo alla Camera di Mdp-Leu proponendo il nome del consigliere regionale Onorio Rosati come candidato alla presidenza. E la proposta, all'assemblea lombarda, è accolta da una standing ovation. Intanto l'assemblea di Leu del Lazio valuta un mandato a Grasso per verificare le condizioni di un sostegno ...

Regionali - no di LeU a Gori presidente della Lombardia 'Corriamo da soli' : La squadra, ha aggiunto, 'ha bisogno di un volto e penso che per il suo impegno nella politica e nel sindacato e anche perché è una brava persona questa proposta può essere fatta da Onorio Rosati, ...

Lombardia - Leu dice no a Gori.Assemblea acclama Rosati candidato : Milano, 12 gen. (askanews) Libero e Uguali correrà con Onorio Rosati per la presidenza della Regione Lombardia, e dunque non sosterrà il candidato del Pd Giorgio Gori. A lanciare ufficialmente la ...

Lombardia - Gori : critiche Leu a mio slogan sembrano pretesto : Milano, 12 gen. (askanews) Il candidato del Pd alla presidenza della Regione Lombardia, Giorgio Gori, ha rispedito al mittente le critiche ricevute da sinistra, in particolare da esponenti di Liberi e ...