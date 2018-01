Lombardia | la partita è aperta

Lombardia - Maroni conferma passo indietro. Renzi : 'partita più aperta che mai' : A due mesi dalle elezioni il governatore della Lombardia non correrà per la guida della regione. 'Per me Di Maio è la Raggi al cubo' dice restando 'a disposizione'. Gori 'Continuamo comunque la marcia'...

Regionali Lombardia - Renzi : “Senza Maroni la partita è più aperta che mai”. Ma Liberi e Uguali : “Correremo da soli” : Liberi e Uguali correrà da solo alle Regionali in Lombardia. La decisione del presidente uscente Roberto Maroni di non ricandidarsi non cambia la linea del partito a sinistra del Pd. “Non ci sono le condizioni politiche per riaprire” dice il consigliere regionale Onorio Rosati. Liberi e Uguali, dunque, avrà un proprio candidato alla presidenza e non sosterrà Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, Renziano, candidato del Pd. ...