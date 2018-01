Lombardia | Gori Pd a LeU | ' Se unito il centrosinistra può vincere'

Lombardia - appello all’unità del dem Gori | Ma Rosati (LeU) : “Niente apertura” : Lombardia, appello all’unità del dem Gori | Ma Rosati (LeU): “Niente apertura” Bersani: “Ammucchiarsi non basta”. Venerdì assemblea di Liberi e Uguali per ufficializzare il candidato a presidente della Regione Continua a leggere L'articolo Lombardia, appello all’unità del dem Gori | Ma Rosati (LeU): “Niente apertura” sembra essere il primo su NewsGo.

Liberi e Uguali verso il sostegno a Zingaretti - ma dice di no a Gori in Lombardia. Linea "a macchia di leopardo" per non sembrare i signornò : Alla fine, quando si consumerà il rituale degli appelli dei padri nobili, dei giochi tattici (meno nobili) perché, si sa, ognuno tende a lasciare il cerino nella mani dell'altro, e delle successive recriminazioni, alla fine, dicevamo, accadrà, con molta probabilità, questo: la sinistra di Liberi e Uguali sosterrà la candidatura di Nicola Zingaretti nel Lazio, mentre in Lombardia non sosterrà quella di ...

Lombardia - "Liberi e Uguali" si spacca sul sostegno al candidato del Pd Giorgio Gori : Dopo le aperture di Bersani, Rossi e Grasso, da Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana ed esponente di Liberi e Uguali arriva una netta chiusura ad un'intesa con il Pd sul candidato alla Regione Lombardia Giorgio Gori. Nel centrodestra dopo la rinuncia alla ricandidatura, scontro Maroni-Salvini

Renzi non canta più vittoria per Gori : Leu verso il no all'intesa in Lombardia - speranze su Zingaretti nel Lazio : Matteo Renzi ha cantato vittoria per Giorgio Gori, candidato governatore del Pd in Lombardia, per sole 48 ore. Quelle partite dalla decisione dell'uscente Roberto Maroni di ritirarsi dalla corsa. Ora ...

Renzi non canta più vittoria per Gori : Leu verso il no all'intesa in Lombardia - speranze su Zingaretti nel Lazio : Matteo Renzi ha cantato vittoria per Giorgio Gori, candidato governatore del Pd in Lombardia, per sole 48 ore. Quelle partite dalla decisione dell'uscente Roberto Maroni di ritirarsi dalla corsa. Ora la materia è tornata in alto mare. Silvio Berlusconi ha scelto il leghista Attilio Fontana come candidato del centrodestra. Laddove rischia di non esserci un centrosinistra. Venerdì infatti Liberi e uguali potrebbe ufficializzare il ...

Lombardia - Grasso apre al Pd di Gori : Il forfait di Maroni sta provocando un terremoto nel centrodestra che rischia di avere conseguenze anche sulle elezioni politiche. Salvini non molla e insiste sulla candidatura in Lombardia di Attilio Fontana. Berlusconi però vede il pericolo imminente: «Fontana è un candidato troppo debole e sicuramente perderebbe se il centrosinistra trovasse l’u...

Lombardia - Grasso apre al Pd di Gori : 'Se lasci il tuo incarico in Regione Lombardia, che vale molto di più di tanti ministeri, evidentemente in politica non puoi più fare altro', spiega velenoso Salvini. Berlusconi cerca di convincere ...

Voto Lombardia - Gori a Tgcom24 : "Migranti tenuti due anni a far nulla : istruzione e lavoro per integrarli" : Voto Lombardia, Gori a Tgcom24: "Migranti tenuti due anni a far nulla: istruzione e lavoro per integrarli" In un'intervista a Paolo Liguori, il candidato Pd al Pirellone lancia la sua sfida: "Fare, meglio"

Liberi e Uguali chiude la porta "spalancata" da Gori in Lombardia : "Non lo sosteniamo - presentiamo un nostro candidato" : "Non ci sono le condizioni politiche per riaprire" con il Pd: il consigliere regionale Onorio Rosati ha spiegato così che Liberi e Uguali conferma l'intenzione di presentare un proprio candidato alla presidenza della Lombardia, e quindi di non sostenere Giorgio Gori, che, dopo l'addio alla competizione di Roberto Maroni, ha ribadito che la porta al movimento guidato da Pietro Grasso è "spalancata". Mercoledì a Sesto San ...

Lombardia - Gori vuole l'alleanza con Liberi e Uguali : 'La porta è spalancata' : 'Non ci sono motivi di divisione né politici né personali. Quindi la porta non è aperta, è spalancata'. Così Giorgio Gori (Pd), dalle colonne di Democratica, auspica un accordo elettorale con Liberi e ...

Lombardia : Pollastrini - con Gori possibile vincere : Roma, 8 gen. (AdnKronos) - "La Lombardia ora è più contendibile. Il centrosinistra largo e unito può riuscirci. In Liberi e Uguali ci sono leader che stimo da una vita anche per intelligenza politica. Sarebbe uno sciupio per tutti non tentare la ricostruzione di un’alleanza nuova e partecipata a par

