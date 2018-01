Lombardia | fondi per 36 mln per turismo ed economia valli bresciane

Lombardia : Regione chiede più fondi a Governo per misure antiterrorismo (2) : (AdnKronos) - “In Lombardia possiamo vantare un Corpo di Polizia locale efficiente e preparato, che già in diverse zone si è autonomamente attivato per meglio coordinarsi con i volontari e per istruirli al fine di coadiuvare il lavoro degli agenti, oppure stilando vademecum distribuiti a tutti gli o

Lombardia : Regione chiede più fondi a Governo per misure antiterrorismo : Milano, 5 dic. (AdnKronos) - Più fondi per le misure antiterrorismo . Lo chiede Regione Lombardia al Governo dopo che il Consiglio regionale ha approvato una mozione, proposta da Lara Magoni. "Le misure antiterrorismo -afferma Magoni- hanno accresciuto notevolmente i costi di organizzazione delle man

Centro non vedenti Brescia contro la Regione Lombardia : “Tagli ai fondi - nuova gestione mette a rischio l’eccellenza” : “Le nuove linee guida di Regione Lombardia mettono a rischio l’esistenza di un’eccellenza come la nostra”. L’accusa arriva da Pietro Bisinella, presidente del Centro non vedenti di Brescia che da anni favorisce l’inclusione scolastica di alunni non vedenti e ipovedenti, per esempio attraverso il lavoro del tiflologo, una figura simile al pedagogista per persone con disabilità visiva, attraverso l’intervento dell’assistente alla comunicazione e ...