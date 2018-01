Lombardia : fondi per 36 mln per turismo ed economia valli bresciane : Milano, 12 gen. (AdnKronos) - E' stato firmato oggi a Brescia lo schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e le istituzioni locali per lo sviluppo turistico ed economico delle tre valli della provincia di Brescia: Valcamonica, Valsabbia e Valtrompia. L'accordo, sottoscritto alla presenza d

Lombardia : Regione chiede più fondi a Governo per misure antiterrorismo (2) : (AdnKronos) - “In Lombardia possiamo vantare un Corpo di Polizia locale efficiente e preparato, che già in diverse zone si è autonomamente attivato per meglio coordinarsi con i volontari e per istruirli al fine di coadiuvare il lavoro degli agenti, oppure stilando vademecum distribuiti a tutti gli o

Lombardia : Regione chiede più fondi a Governo per misure antiterrorismo : Milano, 5 dic. (AdnKronos) - Più fondi per le misure antiterrorismo. Lo chiede Regione Lombardia al Governo dopo che il Consiglio regionale ha approvato una mozione, proposta da Lara Magoni. "Le misure antiterrorismo -afferma Magoni- hanno accresciuto notevolmente i costi di organizzazione delle man

Lombardia : ospedale Asola - Regione conferma completamento lavori e fondi (2) : (AdnKronos) - La struttura Asolana, ha continuato, "rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per molte specialità sanitarie ed è ben integrata col territorio grazie anche alla sua collocazione geografica di connessione tra l’Alto mantovano e la Bassa bresciana orientale. Purtroppo i divers

Lombardia : ospedale Asola - Regione conferma completamento lavori e fondi : Milano, 22 nov. (AdnKronos) - “Regione Lombardia completerà i lavori dell’ospedale di Asola e si assume le proprie responsabilità nel garantire la prosecuzione dell’iter e nel darne attuazione concreta. Nelle prossime settimane sarà indetta la gara per la nuova progettazione dei lavori, che richiede