LIVE Biathlon | Staffetta maschile Ruhpolding 2018 in DIRETTA | azzurri per confermarsi al

LIVE Biathlon - 15 km femminile Ruhpolding in DIRETTA : Dorothea Wierer - ecco la vittoria! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della 15 chilometri femminile di Ruhpolding, per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si parte alle 14.20. Buon divertimento a tutti. (Foto: FISI – Serge Schwan) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 15.53: sono arrivate tutte le atlete sul traguardo! Wierer vince ...

LIVE Biathlon - 15 km femminile Ruhpolding in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi - precisione al poligono per sognare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 15 chilometri individuale di Ruhpolding, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Secondo appuntamento stagionale con questo format di gara, l’ultimo prima delle Olimpiadi di PyeongChang 2018, un’ottima occasione per valutare il potenziale delle varie atlete su una distanza impegnativa. Nell’unico precedente stagionale, successo per la bielorussa Nadezhda Skardino ...

LIVE Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 in DIRETTA : Martin Fourcade vuole la vittoria anche nella 20km - gli italiani cercano il colpaccio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 20km individuale di Ruhpolding, in Germania, valida per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Dopo il fine settimana di Oberhof, si rimane sulle nevi tedesche per capire in maniera più accurata come stanno i protagonisti ad ormai un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. I grandi favoriti, come sempre, sono due: il francese Martin Fourcade, che ad Oberhof ha dimostrato di essere in ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 7 gennaio : doppietta agli Europei di speed skating - Lollobrigida precdee Bettrone!!! L’Italia vince il Team Relay di slittino - staffetta maschile del biathlon seconda nella nebbia di Oberhof! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (domenica 7 gennaio). Grande spettacolo tra neve e ghiaccio per questa ultima giornata di festività natalizie, autentica scorpacciata per tutti gli appassionati: un susseguirsi di eventi che ci terrà compagnia per tutta la giornata. Riflettori puntati sullo sci alpino con i due slalom: le donne saranno impegnate a Kranjska Gora, gli uomini andranno in scena ad Adelboden. ...

LIVE Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2018 in DIRETTA : la Svezia vince nella nebbia - Italia seconda con Thierry Chenal! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle staffette di Oberhof, prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Sulle nevi tedesche si conclude un lunghissimo weekend con le spettacolari prove a squadre a un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci sarà davvero da divertirsi: Francia, Germania e Norvegia sembrano partite favorite ma si preannuncia il consueto spettacolo e la grande incertezza tipiche di queste ...

LIVE Biathlon - Inseguimenti Oberhof 2018 in DIRETTA : FANTASTICA DOROTHEA WIERER - E’ SECONDA! Rimonta epica. Dominio Kuzmina : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove a inseguimento di Oberhof, gare valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Appuntamento imperdibile sulle nevi tedesche, i grandi big si daranno battaglia per salire sul podio: spettacolo preannunciato e di grande interesse per tutti gli appassionati. Anastasiya Kuzmina è la grande favorita della vigilia: la slovacca partirà con 35 secondi di vantaggio su Kaisa Makarainen e 40 su Veronica ...