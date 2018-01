Lil Peep | è uscita “Spotlight” | la prima canzone dopo la sua scomparsa

Morte Lil Peep - la riflessione provocatoria di E Green Video : Nelle scorse settimane la Morte del giovanissimo rapper newyorkese #Lil Peep, deceduto a soli ventuno anni di eta', aveva monopolizzato le cronache del #rap web internazionale; per sapere la causa del decesso – che al momento sembrerebbe essere stata individuata in un'overdose di farmaci, per la precisione un mix letale di Xanax, un calmante, e Fentanyl, un oppiaceo il cui effetto può arrivare ad essere ben dieci volte superiore a quello ...

Lil Peep : il rapper statunitense è morto a soli 21 anni : Lil Peep è morto il 15 novembre 2017, a soli 21 anni. Embed from Getty Images Stando a quanto è stato riportato dal Guardian, il rapper statunitense sarebbe deceduto a causa di un'overdose, dopo essere stato portato d'urgenza in ospedale a seguito della cancellazione di un suo live in Arizona. A confermare la notizia della morte di Lil Peep è stato proprio il suo manager Charles Ortega, che su ...

