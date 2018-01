Liberi e Uguali dice no a Gori | sì a Zingaretti Grasso | rispetto le decisioni della

Liberi e Uguali - no a Gori in LombardiaLazio - sarà Grasso a trattare con Zingaretti : In Lombardia la sinistra, malgrado il forfait di Maroni, non sosterrà il candidato del centrosinistra Gori. Nel Lazio mandato a Grasso per trattare con Zingaretti, governatore in carica: "Se accetterà i nostri temi, noi lo appoggeremo"

Ufficiale il No di Liberi e Uguali a Giorgio Gori. Mandato a Grasso di trattare con Nicola Zingaretti : Liberi e Uguali dice no a Giorgio Gori. A nulla sono valsi appelli e trattative. L'assemblea lombarda di LeU si chiude con una fumata nera: la sinistra candida alla guida della Regione l'esponente di Mdp Onorio Rosati. E gela così le speranze Dem di un aiuto al candidato renziano, nel difficile tentativo di rimonta al centrodestra.Nel Lazio i giochi sono invece ancora aperti e sembrano portare verso un accordo: l'assemblea locale di LeU ...

In Lombardia Liberi e Uguali non sosterrà Gori. Il candidato è Rosati : Standing ovation dell’assemblea lombarda di Liberi e Uguali quando il capogruppo alla Camera di Mdp-LeU Francesco Laforgia propone il nome del consigliere regionale Onorio Rosati alla presidenza della Regione per il partito. «Siamo dalla parte giusta quando fuori da qui diremo che Liberi e Uguali presenta la sua proposta per le politiche e per le ...

Matteo Renzi : 'Liberi e Uguali non mia ama - ma ok alle intese regionali' : Il segretario del Pd a Radio Anch'io: 'Che l'ex premier abbia dei problemi con me è abbastanza chiaro' D'Alema avrebbe detto che la sua missione in politica è 'far fuori' Renzi? 'Non so se D'Alema l'abbia detto dice Matteo Renzi a Radio Anch'io -. Certo in Italia non c'è uno che si potrebbe definire stupito se questa frase fosse vera. Con massimo ...

Liberi e Uguali si spacca sull'alleanza col Pd per le Regionali - : Saranno le assemblee dei movimenti di Lazio e Lombardia, in programma per oggi, a decidere sull'accordo a sinistra per le elezioni nelle due regioni. Un accordo su Zingaretti sembra vicino nel Lazio, ...