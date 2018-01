Tavecchio : "La Lega A non si pronuncia sui candidati" : 'L'assemblea non si è pronunciatasu una candidatura né su una candidatura di appoggio , quindi ildiscorso è Legato alla scadenza del 14 gennaio e si vedrà'. Lo ha confermato il commissario della Lega ...

Lega Pro - dal 2011 oltre 50 club falliti e 280 punti di penalizzazione : Le ultime squadre ad avere difficoltà in Lega Pro sono Modena e Vicenza: ma non sono mancati altri casi. L'articolo Lega Pro, dal 2011 oltre 50 club falliti e 280 punti di penalizzazione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Consenso unanime della Lega Pro per candidatura Gravina a presidenza Figc : L'Assemblea dei club della Lega Pro ha candidato il presidente Gabriele Gravina alla presidenza della Figc. L'assemblea ha espresso Consenso unanime alla sua candidatura. Il Presidente Gravina, che ha ...

Gabriele Gravina - capo della Lega Pro - ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della FIGC : L’assemblea della Lega Pro ha votato all’unanimità a favore della candidatura di Gabriele Gravina alla presidenza della FIGC, le cui elezioni sono in programma il prossimo 29 gennaio. Gravina ha 64 anni, è pugliese ed è a capo della Lega The post Gabriele Gravina, capo della Lega Pro, ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della FIGC appeared first on Il Post.

Volley - SuperLega 2018 – 18^ giornata : Trento-Civitanova big match - Perugia prova a scappare - Modena per risalire : Non c’è davvero tregua per la SuperLega: 6 turni in 19 giorni di calendario. Un tour de force massacrante per il massimo campionato italiano di Volley maschile che non si è mai fermato da Santo Stefano: nel weekend spazio alla 18^ giornata che chiuderà proprio questa finestra intensissima di calendario. Si preannuncia un fine settimana determinante per la classifica generale. Perugia anticipa sabato sera sul campo di Monza. La capolista va ...

Lega - da Maroni marcia indietro su Salvini : “Mio sfogo umano. Lo sostengo”. E dice : “Ho progetti fuori dalla politica” : “Uno sfogo umano” e “non politico“. Roberto Maroni ingrana la marcia indietro. E ritira gli attacchi lanciati nei confronti di Matteo Salvini dalle pagine del Foglio. Il governatore si è detto “dispiaciuto di queste polemiche che non ho voluto io, ma per me è una pagina chiusa. Viva Salvini premier”. Insomma una sorta di atto di fedeltà al numero uno del Carroccio a ventiquattro ore dall’attacco frontale ...

Anconitana - Strano ti vede in Lega Pro : 'Ma contro i Portuali non ci siamo preparati da derby' : Cosa è successo vedendola dal campo? 'Premetto che a me questi spettacoli non piacciono anche perché davanti a 1.200 persone il contesto non era quello di un campo di provincia. Non ho visto bene ...

Cosa c'è scritto nel report Usa che accusa Lega e M5s di Legami con la propaganda russa : Il mondo è multilaterale e non può essere costruito sul principio di 'chi non è con noi è contro di noi'. Per questo non c'è nulla di illogico o condannabile nel desiderio dei politici italiani di ...

"Legalizzare l'uso della cannabis" : la proposta di +Europa di Emma Bonino : "Un'Italia più europea, non abbiamo dubbi, è un paese dove l'uso della cannabis è legalizzato". La proposta arriva, tramite un post su Facebook, dalla lista +Europa con Emma Bonino. In particolare, il ...

Olimpia Milano-Cska Mosca - EuroLega 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Seconda giornata di ritorno dell’Eurolega. L’Olimpia Milano affronterà il CSKA Mosca al Forum. Una partita di fuoco, contro la prima classificata della regular season. L’obiettivo playoff è sempre più lontano per la formazione biancorossa, che sta perdendo via via terreno a suon di sconfitte. Sono sette negli ultimi otto incontri per un Armani Exchange che anche contro l’Olympiacos ha mostrato la solita ...