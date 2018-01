Le auto del futuro ci capiranno come Kitt di Supercar

Arabia Saudita - inaugurato il salone dell'auto per sole donne - : Il Paese sta cambiando la sua posizione nei confronti del mondo femminile. Così dopo aver annunciato che potranno andare allo stadio e guidare, le cittadine saudite potranno anche scegliere la vettura da guidare in un centro commerciale di Jeddah

Identificato e denunciato il piromane delle auto : 'Scusate - ero ubriaco' - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : I poliziotti del commissariato di Mesagne hanno indivduato R.M., mesagnese, classe 1989, che ha finalmente smesso di danneggiare autovetture e portoncini appiccando fuoco ai sacchetti della spazzatura ...

Incidente nella sede del Chelsea : distrutta l'auto di Antonio Conte : L'auto dell'allenatore del Chelsea Antonio Conte è stata distrutta da una pesante lastra di vetro che è precipitata a causa del forte vento. E' successo nella sede del Chelsea a Cobham...

Si è autosospesa la grillina sotto accusa per l'uso dell'auto blu : A ventiquattr'ore dalle accuse che sono finite sulle pagine dei quotidiani, la consigliera del Movimento 5 Stelle Deborah Montalbano, storica attivista e "pasionaria" grillina, ha deciso di fare un passo indietro e autosospendersi. "Utilizzare un'auto blu per scopi personali, qualunque essi siano è sempre sbagliato", ha scritto la Montalbano, che siede in consiglio comunale a Torino, dopo che una ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città autoNOMIA DELLA LIGURIA - AVVIATA UFFICIALMENTE LA TRATTATIVA CON IL GOVERNO. PRESIDENTE ... : Al termine di questi incontri sarà previsto un tavolo a Palazzo Chigi con il Ministero dell'Economia e Finanze è per prevedere le coperture economiche che prenderà il via insieme a tutte le regioni ...

auto connesse del futuro : le soluzioni di sicurezza integrata e protezione dalle minacce : Fortinet (NASDAQ: FTNT), leader globale in cybersicurezza estesa, integrata e Automatizzata, presenta le soluzioni avanzate nel settore per le Automobili connesse del futuro in occasione di CES 2018, l’ultima edizione della fiera mondiale dedicata all’elettronica di consumo. Fortinet e Renesas hanno collaborato a un prototipo di soluzione di sicurezza che affronta i principali rischi di cybersicurezza dell’attuale architettura ...

Crash test Euro NCAP - Le 7 auto a cinque stelle del 2017 : Le auto moderne sono sempre più sicure, come dimostrano le informazioni raccolte dallente Europeo per la sicurezza. Sulla base dei Crash test effettuati lo scorso anno, infatti, il progetto EuroNCAP, sostenuto anche dallAci, ha realizzato una classifica generale, suddivisa in sette categorie. Il responso ha dato un esito decisamente confortante: le vetture in testa a ogni segmento hanno ottenuto cinque stelle, il massimo del punteggio. La ...

Roma - perde controllo dell'auto e piomba in un giardino : Roma, 11 gen. (AdnKronos) - Un uomo di 77 anni ha perso il controllo dell'auto, una Nissan Micra, ed è finito dentro un giardino condominiale, con un salto di circa un metro di dislivello dalla sede ...

Mika cittadino onorario di Firenze - riceve le chiavi dal sindaco Nardella : “Prometto che non le lascerò sull’autobus” (foto e video) : Mika cittadino onorario di Firenze, riceve le chiavi della città dalle mani del sindaco Dario Nardella e promette ironicamente che non le perderà e non le lascerà in autobus. La cerimonia di consegna dell'onorificenza si è tenuta il 10 gennaio 2018 a Palazzo Vecchio, nella Sala Leone X, alla presenza del sindaco che ha pronunciato emozionanti parole rivolte ad uno degli artisti internazionali più seguiti ed apprezzati, che dell'Italia ha ...

L'Euro NCAP incorona le sette auto più sicure del 2017 : Sono tutti a “cinque stelle” i 7 modelli vincitori, nelle diverse categorie, dei test Euro NCAP 2017, il progetto internazionale di valutazione degli standard di sicurezza delle auto nuove, del quale è partner...

Coppia fermata al casello dell'A1 con 3 - 7 kg di coca in auto : Roma, 11 gen. (askanews) Li hanno fermati al casello autostradale A1 Roma Nord per un normale controllo. Ma il nervosismo della Coppia, un 54enne di Canicattì (AG), e la moglie di 53, originaria dell'...