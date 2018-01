Le 7 start up italiane da seguire alla fiera della tecnologia più importante del mondo : Las Vegas- Il futuro è a portata di mano al CES 2018: il Consumer Electronics Show di Las Vegas è la fiera dell' Hi Tech più importante al mondo. I numeri sono impressionanti: 4.000 espositori provenienti da 47 Paesi diversi e 200.000 persone in questi quattro giorni rendono Las Vegas più pazza del solito.L'Italia c'è. C'è l'Italia delle imprese, e c'è l'Italia che investe nei giovani talenti e ha ...

CES 2018 - le immagini delle startup italiane alla fiera hi-tech di Las Vegas : CES 2018, ecco che cosa portano le startup italiane a Las Vegas Grazie al contributo di Gloria Martignoni di Italia startup , ecco una cronaca per immagini delle prime giornate del CES 2018, con ...

I capitali trascurano le startup italiane : Quest'anno c'è anche un Italian Village al Ces, il più importante salone al mondo per la Consumer Technology che apre oggi a Las Vegas. Promosso dal Tilt (Teorema incubation lab Trieste) e altri incubatori e patrocinato dal governo,

Open innovation - le 8 startup italiane che quest'anno hanno fatto l'exit : ... tra le quali la Lega Pro, di cui trasmette tutte le competizioni con oltre 1.200 partite l'anno, e la Lega Pallavolo Serie A, per cui cura il live streaming dei due massimi campionati maschili. ...

Qual è lo stato di salute delle startup italiane? Numeri - fatturato e occupazione creata : Aumentano il numero delle startup innovative italiane, i loro dipendenti e il valore della produzione. Le giovani imprese falliscono poco ma diventano grandi ancora meno: c'è un problema di dimensioni ...

Qual è lo stato di salute delle startup italiane? Numeri - fatturato e occupazione creata : Aumentano il numero delle startup innovative italiane, i loro dipendenti e il valore della produzione. Le giovani imprese falliscono poco ma diventano grandi ancora meno: c'è un problema di dimensioni e di capacità di crescere. Che si intreccia con quello degli investimenti in venture capital, sempre più lontano dagli altri Paesi europei e con round maturi "inesistenti". La “Relazione annuale del ...

Axa : puntiamo a innovazione - 5 mln euro per le startup italiane : Milano, 18 dic. (askanews) - "Noi in Axa vogliamo reinventare l'assicurazione, vogliamo diventare un vero partner dei nostri clienti. Quindi dobbiamo innovare, proporgli servizi nuovi e una nuova ...

L'ex presidente Microsoft : 'Faccio crescere negli Usa le startup italiane' : Richard Belluzzo, ex Hewlett Packard e Microsoft, diventa parte del venture capital italiano Innogest per sostenere le imprese innovative del Belpaese

Nel 2017 un quadro a luci ed ombre per le startup italiane del settore hi-tech : ...il sostrato di grandi aziende " ma anche di Piccole-Medie Imprese " italiane può costituire un significativo volano per lo sviluppo dell'ecosistema." inviato da Matteo Pani nella categoria Scienza e ...

Ricerca e startup sostantivi femminili con Fs italiane al Pni l'impresa in rosa : Ricerca e startup si declinano al femminile. E tendenzialmente in prima persona plurale. Oggi più fonti rilevano un fenomeno di moltiplicazione dell'imprenditorialità in rosa legata sempre di più a ...

Le grandi imprese investono nelle startup italiane : Rispetto allo scorso anno i grandi finanziatori hanno puntato maggiormente sulle piccole e medie imprese innovative e sulle startup , nonostante i problemi che affliggono l'economia italiana. ...

Talent Garden e Google : così porteremo le startup italiane nel mondo : Eventi, programmi di mentoring e formazione individuale, supporto agli sviluppatori, progetti di scambio: sono questi in sintesi i principali benefit di cui potranno godere le aziende e gli ...

Le startup italiane mostrano segnali di crescita : (Foto: Shutterstock) Il temporale non è ancora passato, dunque niente fuochi d’artificio. Ma si intravedono segnali di miglioramento. È questa, in estrema sintesi, la situazione dell’ecosistema startup italiano. O almeno, quanto emerge dalla 13ma edizione del rapporto trimestrale del MiSE sui trend demografici e le performance economiche delle startup innovative italiane. Che fotografa appunto, una situazione in (lenta) ...

Le startup italiane mostrano segnali di crescita : (Foto: Shutterstock) Il temporale non è ancora passato, dunque niente fuochi d’artificio. Ma si intravedono segnali di miglioramento. È questa, in estrema sintesi, la situazione dell’ecosistema startup italiano. O almeno, quanto emerge dalla 13ma edizione del rapporto trimestrale del MiSE sui trend demografici e le performance economiche delle startup innovative italiane. Che fotografa appunto, una situazione in (lenta) ...