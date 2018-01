: Le 10 commedie nere migliori di sempre - filmring : Le 10 commedie nere migliori di sempre - walterwhiteITA : Le 10 commedie nere migliori di sempre - thexeon : Le 10 commedie nere migliori di sempre - scoopscoop6 : Le 10 commedie nere migliori di sempre -

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Si potrebbe facilmente argomentare che non c’è umorismo come l’umorismo nero, quello spietato, capace di ridere della profonda tristezza, della povertà, della morte e di tutti gli istinti peggiori dell’uomo non attenuandoli ma rendendoli ridicoli nella loro eccessiva veridicità. La tendenza a mettere in scena la parte peggiore dell’animo umano per riderne, riconoscendo in essa parte di noi, è uno degli aspetti più stimolanti dell’atto stesso di fare commedia anche se poi, e forse proprio per questo, per il suo essere disturbante, è un tipo di umorismo che raramente si vede in sala. Questa settimana Tre manifesti a Ebbing, Missouri lo ripropone con forza grazie a Martin McDonagh, che di questa sottile arte è un maestro moderno. Il film, passato a Venezia e recentemente premiato ai Golden Globes assieme alla sua protagonista Frances McDormand, racconta di una donna che affitta tre ...