Laura Boldrini | l' appello a Leu per l' alleanza con il Pd alle regionali

Laura Boldrini dice che il M5S non è progressista né di sinistra : «Non credo che ci siano punti di congiunzione con i 5 Stelle che non sono un partito progressista e di sinistra»

Silvio Berlusconi e le molestie sessuali - Laura Boldrini : 'Inaccettabile buttarla sempre a tarallucci e vino' : 'Non si può buttarla a tarallucci e vino, facendo finta che sia un argomento su cui ridere. Quando si parla di situazioni nelle quali c'è un esercizio di potere di un uomo su una donna, che passa per ...

Laura Boldrini sessista : la frase sui 'maschi' Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio : Laura Boldrini sessista. Già, perché la presidenta della Camera candidata con Liberi e Uguali, a Otto e Mezzo da Lilli Gruber , interpellata su chi preferisse tra Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi ha ...

Laura Boldrini chiude a Luigi Di Maio : "Non ci sono punti di congiunzione tra una forza di sinistra come noi e M5s" : Laura Boldrini chiude a Luigi Di Maio durante il suo intervento a "Otto e mezzo" su La7. "Per quanto mi riguarda - afferma - io non credo che ci siano punti di congiunzione tra una forza di sinistra come noi e m5s".La presidente della Camera aggiunge: "Io penso che Luigi Di Maio abbia ragione: lui dice che non vorrebbe mai fare un governo con me e io gli do ragione perché io ho in mente una agenda progressista in testa e lui no. Io penso ...

Alberico Lemme insulta Laura Boldrini : 'Testa di donna - non si cava un ragno dal buco'. Poi la frase-choc sulle scimmie : E soprattutto delle donne prestate alla politica (lo si ricorda, per il dietologo le donne sono 'un sesso inferiore'). 'Scusate - premette -, ma tre me e la Boldrini non c'è storia. Lei è una testa ...

Scandalo o bufala Luca Boldrini nella nuova catena Whatsapp - nipote di Laura : Non poteva proprio mancare in questo scorcio iniziale del 2018 la bufala Luca Boldrini, l'ennesimo parente di Laura Boldrini che, stando ad una recentissima catena Whatsapp, avrebbe ottenuto un posto di lavoro grazie alla sua parentela. Si tratterebbe più in particolare del nipote di Laura, vale a dire il figlio del fratello (magari proprio il fantomatico Augusto, inesistente e protagonista dal canto suo di un'altra bufala che abbiamo ...

Luigi Di Maio : nessuna alleanza con Laura Boldrini : Luigi Di Maio del M5S ha detto: nessuna alleanza con chi ha avuto il coraggio di aiutare le banche a discapito dei cittadini.

Di Maio - mai alleanze con Laura Boldrini (Leu) : Della presidente della Camera, Di Maio "non ha alcuna stima politica, giudizio ulteriormente aggravato dalla totale incapacità di gestire l'aula di Montecitorio in questi cinque anni" spiegano dallo ...

Paolo Gentiloni contro Laura Boldrini : collegi uninominali - l'ipotesi sullo scontro a Torino : collegi uninominali, sorpattutto croce e poca delizia per i candidati alle prossime politiche. Già, dove far correre i big? Dove candidarli, magari col rischio che perdano lo scranno? Dubbi amletici, ...

Laura Boldrini - scontro su Euro e Europa con Stefano Fassina in Liberi e Uguali : 'Penso che l' Europa sia davvero l' unica comunità possibile: senza quella casa comune non potremo avere influenza sul resto del mondo, nessun Paese Europeo da solo potrà competere coi giganti ...

Mussolini - la prima pagina fascistissima del Tempo : il Duce fa svenire Laura Boldrini : Una prima pagina 'fascistissima', nel vero senso della parola. Il Tempo dedica a Benito Mussolini una 'copertina' quasi monografica, battezzando il Duce 'uomo del 2017'. La volitiva mascella dell'uomo ...

Laura Boldrini sfida gli hater e la sua diretta conquista i social : Laura Boldrini sfida gli haters e il suo annuncio del passaggio nelle fila di Liberi e Uguali, con Pietro Grasso fa il pieno sui social. Un salto ampiamente annunciato su Facebook - il social dove il presidente della Camera è più presa di mira e dove si moltiplicano le fake news che la riguardano - e amplificato poi su Twitter e Instagram. Così, anche se nello Spazio Cerere, la location di ...

Laura Boldrini - la Camera dei deputati ci costerà 17 milioni in più : L'anno prossimo la Camera dei deputati ci costerà la bellezza di 968 milioni e 124mila 571 euro: 17 milioni in più rispetto a quest'anno. Nonostante siano previsti parecchi risparmi sia sulle ...