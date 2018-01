L' assessore regionale Parigi interrogata in procura sul Salone del Libro

Salone del libro - Piero Fassino indagato dalla procura di Torino. Avviso di garanzia anche ad assessore regionale : L’ex sindaco Piero Fassino risulta indagato dalla procura di Torino nell’inchiesta sul Salone del libro che ha portato a un Avviso di garanzia all’assessore regionale alla Cultura Antonella Parigi. Il filone di indagine che riguarda la Parigi è relativo all’affidamento dell’organizzazione dell’edizione 2015 del Salone e la preparazione del bando di gara del 2016. L'articolo Salone del libro, Piero Fassino indagato dalla procura di Torino. Avviso ...

L'assessore regionale Sgarbi a Racalmuto per un omaggio a Sciascia : Sono socio, da molti anni, del circolo dei zolfatai e dei salinari, ma per un riferimento letterario, ma non potevo immaginare che qui l'economia fosse perfino più forte della letteratura".

Norcia - consegnate le strutture delocalizzate per la ristorazione L'assessore regionale Paparelli : "Un segnale per la ripartenza economica" : ... servizi ricettivi efficienti e di qualità, contribuendo in tal modo alla ripresa di questo territorio, dove proprio il turismo rappresenta l'elemento portante dell'economia locale". Paparelli ha ...

Sicilia - per protesta contro gli stipendi d'oro si dimette l'assessore regionale Figuccia - Udc : 'Oggi più che mai sento di essere un uomo libero e da tale condizione continuo a portare avanti le mie idee, rimanendo fedele al mandato degli elettori che mi hanno votato per tutelare la posizione ...

Rinviato a giudizio ex assessore regionale Salerno : La Dda di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio di Nazzareno Salerno, ex assessore al Lavoro della Regione Calabria ed attuale consigliere regionale, coinvolto nell'inchiesta "Robin Hood" che ha ...

Veneto - l'assessore regionale Donazzan : "Basta ipocrisia - togliere i figli ai rom per educarli" : La frase durante una discussione in Consiglio regionale sull'inserimento scolastico. L'assessora ha anche rilanciato su Facebook: "Usare il buonsenso"

«Combinare competitività e inclusione sociale» - forum al Mattino con l'assessore regionale al Lavoro : «Combinare competitività e inclusione sociale», è questo l'obiettivo della Regione Campania, impegnata in prima linea attraverso la rete integrata dei servizi. Ed...

'Combinare competitività e inclusione sociale' - forum al Mattino con l'assessore regionale al Lavoro : 'Combinare competitività e inclusione sociale', è questo l'obiettivo della Regione Campania, impegnata in prima linea attraverso la rete integrata dei servizi. Ed è questo il tema del forum del ...

L'assessore regionale Berrino a Savona per parlare di bandi per il turismo : Domani, lunedì 20 novembre, alle 14.30, a Savona nella sede della Camera di Commercio Riviere di Liguria " sala Magnano, via Quarda superiore 16 a Savona L'assessore regionale al turismo Gianni ...

Bevagna - tavolo di lavoro in Regione sulle condizioni dei fiumi Affollata riunione con l'assessore regionale Cecchini : Bevagna La condizione critica in cui versano i fiumi che attraversano la Valle Umbra Sud deve essere una priorità per tutta la Regione. Questo il grande appello lanciato dai cittadini del Comune di ...

A Palazzo D'Aimmo modificato lo Statuto regionale : introdotti il quinto assessore e il Sottosegretario alla Presidenza : Annualmente le Commissioni consiliari permanenti devono riferire al Consiglio regionale sullo stato dell'economia e del lavoro nella regione. "A tal fine " recita l'articolato " le stesse Commissioni,...

L' assessore regionale Matera commenta l'importanza del Premio Penisola Sorrentina : Il suo prestigioso palcoscenico premia attori, protagonisti e interpreti culturali, ma anche progetti, festival, spettacoli'. L'evento nazionale (che a Piano di Sorrento ha visto protagonisti ospiti ...