La serie Non Dirlo Al Mio Capo andrà in onda dopo Don Matteo 11? : Il pubblico continua a rimanere nell'attesa di notizie riguardanti la messa in onda della seconda stagione della serie televisiva Non Dirlo Al Mio Capo. Parliamo di una fiction che è andata in onda per la prima volta nel 2016 ed ha registrato ascolti di rilievo e di conseguenza si è meritata la riconferma. L11 gennaio è stata la volta del ritorno della longeva serie Don Matteo 11: questa fiction vede protagonisti Terence Hill e Nino Frassica, i ...

Ilaria Spada/ Debutta in Immaturi la serie : la prof Claudia - "il suo non è un cuore gelido" : Ilaria Spada Debutta questa sera nella nuova fiction Immaturi - La serie. Interpreta Claudia, una professoressa Claudia, un'insegnante severa e dal cuore duro ma...(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 10:01:00 GMT)

Razzismo in serie A - Balotelli frena : "Non tutti gli italiani sono così" : ... SuperMario ha preferito la via dell'ironia rivisitando l'immagine incriminata e modificando la scritta a modo suo: " King of the world ", il re del mondo. Anno nuovo, stessa sfida. cn_read_more ...

Razzismo in serie A - Balotelli frena : «Non tutti gli italiani sono così» : Anno nuovo, maleducazione vecchia. Nella prima giornata del 2018, la Serie A si ritrova a dover fare i conti con una delle sue più fastidiose malattie: il Razzismo. A due mesi di distanza dalla scabrosa questione Anna Frank che aveva visto protagonisti in negativo i tifosi della Lazio, l’ignoranza torna a farla da padrone sugli spalti italiani, stavolta sulle tribune dello stadio di Cagliari. Una parte – piccola – del pubblico locale ...

serie C Vicenza - Zanini : "Non ci pagano da settembre. Scioperiamo" : Vicenza - "Qui la situazione è drammatica per quello che può essere un discorso sportivo e io da vicentino la vivo un po' amplificata, la subisco ancora di più". L'allenatore del Vicenza Nicola Zanini ...

LG pronta ad abbandonare la serie G : il prossimo flagship non si chiamerà G7 : Ogni tanto il cambiamento fa bene, forse è questo che stanno pensando in LG in questi giorni, infatti la casa coreana sta pensando di abbandonare la serie G, da anni ormai la serie top di gamma di LG. La notizia viene proprio dalla stessa azienda, tramite qualche dirigente che ha reso pubbliche queste voci. Non si sa ancora cosa si cela dietro questa scelta radicale, perché cambiare nome ad una serie storica significa poter perdere clienti ...

serie B Il Frosinone si allena. Paganini in gruppo - Ciano out per una contusione : Il Frosinone è al suo secondo giorno di ritiro. Doppia seduta di allenamento per i giallazzurri . In mattinata Longo e il suo staff hanno fatto svolgere lavoro personalizzato in palestra, poi ...

"La linea verticale" - la serie tv Rai da non perdere : anche il tumore può far sorridere : Trattare la malattia, il tumore, senza pietismi, facendone un racconto non edulcorato ma neppure disperato. E riuscire a farlo con il sorriso. Raccontare la vita in una corsia di ospedale senza farne ...

Da I Griffin a Orville : Seth MacFarlane alla prima serie Non cartoon : C’è una serie tv pronta a conquistare gli amanti del genere sci-fi: il suo titolo è Orville e debutterà in Italia l’11 gennaio, su Fox (alle ore 21). Fin dalle prime immagini sembrerà di avere un déjà vu e di essere catapultati in qualche puntata di Star Trek o di Ai confini della realtà, dato che ripropone ambientazione e mood di questi titoli cult. Poi però l’avventura si mischierà alla commedia, grazie al tocco ...

Calciomercato Bari - non solo Empereur : altro colpo in difesa - arriva dalla serie A : Calciomercato Bari – Importanti novità in merito al mercato del Bari. Conclusa la maxi operazione con il Foggia che ha portato Empereur in biancorosso con Tonucci e Greco che invece hanno fatto il percorso inverso trasferendosi alla corte di Stroppa, i ‘Galletti’ hanno messo a segno un altro colpo per la difesa. Secondo quanto riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, infatti, il Bari prenderà in prestito con diritto di ...

Quote capocannoniere serie A : Immobile favorito - Icardi e Dybala in calo : Siamo ormai entrati nella seconda parte della stagione 2017-2018 e iniziano a essere più evidenti i punti di forza di singoli e giocatori. A contendersi lo scudetto, almeno per il momento, sembrano essere Napoli e Juventus, ma altrettanto avvincente è la lotta per il titolo di capocannoniere. Le ultime prestazioni, condite da diversi gol, di […] L'articolo Quote capocannoniere Serie A: Immobile favorito, Icardi e Dybala in calo è stato ...

American Crime Story Versace - la famiglia contro la serie tv : 'Non è autorizzata' : American Crime Story Versace , la famiglia contro la serie tv. A pochi giorni dalla messa in onda della serie tv sulla morte dello stilista italiano, la famiglia fa sapere che si tratta di un'opera di ...

Lavoro - Gentiloni : serietà - non illusioni : 12.54 #Lavoro. A Novembre il numero di occupati ha raggiunto il livello più alto da 40 anni. E scende anche la disoccupazione giovanile. Si può e si deve fare ancora meglio. Servono più che mai impegno e serietà, non certo una girandola di illusioni". Così su Twitter il presidente del Consiglio Gentiloni commenta i dati Istat sull'occupazione.

DONATELLA VERSACE/ Contro L’Assassinio Di Gianni Versace : “questa serie tv non racconta la verità” : DONATELLA Versace ha preso ufficialmente le distanze da American Crime Story: L'Assassinio di Gianni Versace, serie tv che andrà in onda su FX.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 22:40:00 GMT)