La scommessa impopolare di Merkel e Schulz : "Kein weiter so" è il motto che ha accompagnato la Germania per tutta la ultima settimana. "Non si andrà avanti così". A prescindere dal rinnovamento o meno della Grande Coalizione sia ampie fette dell'opinione pubblica che le basi dei grandi partiti tedeschi chiedevano una decisa fase di rinnovamento rispetto alla legislatura appena conclusasi. La scommessa di Angela Merkel e Martin Schulz è stata quella di provarci ...