: RT @HuffPostItalia: La piegatrice per biancheria automatica esiste. E promette di piegare fino a 40 pezzi in 4 minuti - kolombo_it : RT @HuffPostItalia: La piegatrice per biancheria automatica esiste. E promette di piegare fino a 40 pezzi in 4 minuti - HuffPostItalia : La piegatrice per biancheria automatica esiste. E promette di piegare fino a 40 pezzi in 4 minuti - dorianasartoris : RT @Agenzia_Ansa: #Ces18, la piegatrice per biancheria presentata a #LasVegas. Sogno di pigri, single o di chi ha una famiglia numerosa… - manifestomaker : RT @Agenzia_Ansa: #Ces18, la piegatrice per biancheria presentata a #LasVegas. Sogno di pigri, single o di chi ha una famiglia numerosa… - EtaBetaRadio1 : La piegatrice per biancheria, il sogno dei single -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 12 gennaio 2018) È il sogno di tutti i pigri, dei single o di chi ha una famiglia numerosa: si chiama Foldimate, è stata presentata al Ces di Las Vegas in coso in questi giorni, ed è una macchina che piega nella giusta manierae vestiti distinguendo lenzuola da camicie, magliette da asciugamani.didai 20 ai 40in 4 minuti.Lasarà disponibile sul mercato nel 2019 ad un prezzo non proprio popolare, mille dollari, ed è l'evoluzione di un modello giànte. E' stata progettata dalla società progettata da un imprenditore israeliano. Oltre che in ambito familiare, la macchina potrebbe essere usata anche da hotel e ospedali che devono gestire grandi quantità di.Non è la prima volta che alla fiera di Las Vegas si vede una soluzione di questo tipo. Nell'edizione 2016 si è vista ...