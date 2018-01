: La parolaccia di Trump manda in tilt i media - TutteLeNotizie : La parolaccia di Trump manda in tilt i media - BinaryOptionEU : La parolaccia di Trump manda in tilt i media - Adnkronos : La parolaccia di Trump manda in tilt i media - camilla_staff : RT @Radio3tweet: La stampa #USA si sofferma anche su come gestire a livello mediatico questa parolaccia - paoladelusa : RT @Radio3tweet: La stampa #USA si sofferma anche su come gestire a livello mediatico questa parolaccia -

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Si può dire o non si può dire? Il termine ‘shithole‘, che Donaldha usato per apostrofare alcuni Paesi da cui partono migranti con destinazione Stati Uniti, ha costretto ia stelle e strisce, e in particolare le emittenti televisive, a risolvere un insolito rebus. Quando un presidente utilizza una parola così volgare, che si fa? Si ammorbidisce? Si usa un sinonimo? Si censura? In ogni redazione, da quelle dei colossi a quelle delle testate locali, le stesse domande hanno trovato risposte diverse. “Questo potrebbe non essere appropriato per alcuni dei nostri telespettatori più giovani“, ha esordito Lester Holt aprendo Nbc Nightly News. Imbarazzo anche nello studio di Abc World News Tonight, dove David Muir ha dribblato l’ostacolo: il presidente, ha detto, “ha usato un termine volgare che non ripeteremo“. ‘Melina’ anche ...