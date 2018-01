La nuova gara degli inediti di #Amici17 su iTunes

IVA ZANICCHI/ Annunciata una collaborazione artistica per nuova versione di ‘Zingara’ (Ieri e oggi) : La cantante e conduttrice Iva ZANICCHI che questa sera ospite a Ieri e oggi, programma trasmesso su Rai 3 sta per lanciare una nuova versione di Zingara in lingua inglese e spagnola.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 07:20:00 GMT)

Proroga a Nuove Acque - le categorie economiche dicono no : 'Una nuova gara farà bene a tutti'. Giovedì l'assemblea dei sindaci : Si terrà Giovedì prossimo l'assemblea territoriale dei sindaci che ha all'ordine del giorno la richiesta di Proroga di tre anni della concessione del servizio idrico a Nuove Acque. Il tema è caldo e ...

Garage Italia Customs<br> - Presentata la nuova Huayra Lampo : Unendo know-how e artigianalità, Garage Italia Customs e Pagani hanno presentato la Huayra Lampo. Si tratta di una one-off realizzata secondo il programma "Uno di Uno" della Casa modenese, la personalizzazione più esclusiva proposta ai clienti per dar vita a un esemplare unico, che ha richiesto due anni di lavoro ed è basato sulla vettura con carrozzeria coupè.La livrea ispirata alla Fiat Turbina del 1954. La Huayra Lampo deve la sua ...

Mirkoeilcane in gara come nuova Proposta al Festival di Sanremo : Canzone che si mischia con la narrazione, per farsi Nuovamente canto e poi di nuovo narrazione. Il tutto per un testo che racconta in parole e musica un fatto realmente accaduto. Si intitola 'Stiamo ...

Serie C : gara spettacolare - altro mister - due acquisti per la nuova società : In Serie C, ieri 9 novembre, si è disputata l'ultima gara per il turno infrasettimanale, il posticipo serale Carrarese-Pisa, valida per la 13a giornata del girone A. Al termine di un'incredibile partita il Pisa ha espugnato in rimonta lo stadio 'dei Marmi' vincendo per 3-2. E' stato un incontro emozionante e spettacolare che, fin dai primi minuti, ha messo a dura prova le coronarie degli spettatori. E' successo di tutto: Coralli ha sbagliato un ...

Cibo e motori : ecco Garage Italia - la nuova casa di Lapo Elkann e Carlo Cracco : Sul tetto un aereo da turismo, all’ingresso un meraviglioso Riva Ariston, moto e auto personalizzati a rappresentare il «mondo motion a tutto tondo». Un concetto – spiega Lapo Elkann, in completo giallo – ispirato al bisnonno Gianni Agnelli e alla sua famosa pubblicità: «Fiat cielo terra mare». Benvenuti nell’attesissima sede di Garage Italia, il centro stile che realizza progetti tailor-made su tutto quanto si muove: il ...

Moda - Garage Italia inaugura la nuova sede a Milano : Roma, 7 nov. (askanews) Garage Italia inaugura la nuova sede a Milano. Passione, creatività, design ed eccellenze Italiane si incontrano nella nuova sede dell'hub creativo di Lapo Elkann che ospita al ...

Le foto della nuova sede di Garage Italia a Milano : Un salto indietro negli anni ’50 per fare un balzo ancora più deciso verso il futuro. A Milano, in Piazzale Accursio, Lapo Elkann ha inaugurato ufficialmente il nuovo quartier generale della sua Garage Italia Customs: un hub creativo specializzato nel mondo delle personalizzazioni a 360 gradi per privati e aziende, che trova sede nell’iconica ex-stazione Agip Supercortemaggiore restaurata e tirata a lucido per l’occasione ...