La mossa a sorpresa di Forza Italia : 'Lotito candidato a Salerno' : Per ora è solo un'indiscrezione, che però circola con insistenza nei corridoi di Montecitorio: Claudio Lotito potrebbe scendere in campo con Forza Italia alle prossime politiche. Il patron della Lazio,...

mossa a sorpresa di Forza Italia : 'Lotito candidato a Salerno' : Per ora è solo un'indiscrezione, che però circola con insistenza nei corridoi di Montecitorio: Claudio Lotito potrebbe scendere in campo con Forza Italia alle prossime politiche. Il patron della Lazio,...

La mossa a sorpresa di Forza Italia : 'Lotito candidato a Salerno' : Per ora è solo un'indiscrezione, che però circola con insistenza nei corridoi di Montecitorio: Claudio Lotito potrebbe scendere in campo con Forza Italia alle prossime politiche. Il patron della Lazio,...

La mossa a sorpresa di Forza Italia : 'Lotito candidato a Salerno' : Per ora è solo un'indiscrezione, che però circola con insistenza nei corridoi di Montecitorio: Claudio Lotito potrebbe scendere in campo con Forza Italia alle prossime politiche. Il patron della Lazio,...

La mossa a sorpresa di Forza Italia : «Lotito candidato a Salerno» : Per ora è solo un'indiscrezione, che però circola con insistenza nei corridoi di Montecitorio: Claudio Lotito potrebbe scendere in campo con Forza Italia alle prossime politiche. Il...

La mossa a sorpresa di Forza Italia : «Lotito candidato a Salerno» : Per ora è solo un'indiscrezione, che però circola con insistenza nei corridoi di Montecitorio: Claudio Lotito potrebbe scendere in campo con Forza Italia alle prossime politiche. Il...

Processo sulle nomine in Campidoglio - mossa a sorpresa della Raggi : chiesto il giudizio immediato : mossa a sorpresa della sindaca di Roma, Virginia Raggi, nell’ambito dell’inchiesta sulle nomine in Campidoglio. Questa mattina i legali della Raggi, gli avvocati Alessandro Mancori e Emiliano Fasulo, hanno depositato in cancelleria la richiesta di giudizio immediato che eviterà alla sindaca l’udienza preliminare. La Raggi nell’ambito del procedimen...

Calciomercato Inter - “due colpi in uno” : Ausilio tenta una mossa a sorpresa : Calciomercato Inter – L’Inter necessita di rinforzi, questo oramai è chiaro a tutti. Mister Spalletti è stato chiaro in tal senso ed i suoi messaggi alla società sono stati frequenti ed anche altisonanti nelle ultime settimane. Adesso Sabatini ed Ausilio si sono messi al lavoro alla ricerca di profili Interessanti, le trattative pullulano a centrocampo, ma non solo. All’Inter arriverà di certo un difensore. Si è tanto parlato ...

Panchina Empoli - ecco il nuovo allenatore : mossa a sorpresa : Panchina Empoli – “L’Empoli Fc comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Aurelio Andreazzoli. L´allenatore sarà coadiuvato dall’allenatore in seconda Giacomo Lazzini, ex centrocampista azzurro nella stagione 1992-93 e da Andrea Aliboni che ricoprirà il ruolo di match analyst. Mister Andreazzoli sarà presentato domani, lunedì 18 dicembre, alle ore 12.00 presso la sala stampa Antonio Bassi dello ...

Torino-Petrachi : ecco la “mossa a sorpresa” di Cairo : “Dopo otto anni di proficua collaborazione ed un importante lavoro fatto insieme, il Presidente Urbano Cairo comunica di aver rinnovato il contratto del Direttore Sportivo del Torino Gianluca Petrachi sino al 30 giugno 2020″. Con questo breve comunicato il Torino comunica oggi attraverso il proprio sito ufficiale il rinnovo del ds Petrachi. Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile addio, smentito dunque dalla notizia ...

Pagelle TV della Settimana (4-10/12/2017). Promossa la sorpresa di compleanno della Clerici - bocciati Music e la pausa lunga di Domenica Live : Frizzi, Clerici, Conti Promossi 9 al momento televisivo della scorsa Settimana: l’ingresso inaspettato, in occasione del compleanno della padrona di casa, di Fabrizio Frizzi negli studi de La Prova del Cuoco. Una sorpresa emozionante per Antonella Clerici, che non riesce a trattenere le lacrime, e per il pubblico televisivo che in queste settimane ha tifato per il conduttore di Rai1. In bocca al lupo a Fabrizio per il suo rientro alla ...

Roma - Di Francesco prepara una mossa a sorpresa per il Chievo : le ultime : La Roma, dopo la vittoria di misura contro il Qarabag che ha permesso ai giallorossi di conquistare la qualificazione agli ottavi di Champions League e il primo posto nel girone, si rituffa nel campionato. Domenica i capitolini faranno visita al Chievo, reduce dalla batosta subita con l’Inter. Di Francesco starebbe pensando di lanciare titolare Patrick Schick, dopo averlo rivisto in campo nel match con la Spal. Intanto il tecnico ...

Formula 1 - mossa a sorpresa della Ferrari : le indiscrezioni dopo l’addio con Santander : dopo la fine del mondiale di Formula 1 il pensiero è rivolto alla prossima stagione con l’obiettivo per la Ferrari di riscattarsi e provare a vincere il titolo. Secondo quanto riportato dal quotidiano ABC Sport, i vertici del Cavallino avrebbero in mente di riempire lo spazio lasciato libero da Santander con il marchio IQOS, quello sigaretta elettronica sperimentata dalla Phillip Morris. L’unico ostacolo sarebbe quello relativo al fatto ...

Calciomercato Napoli - le ultime sul futuro di Ghoulam : mossa a sorpresa di De Laurentiis : Calciomercato Napoli – Nelle ultime settimane sembrava tutto fatto per il rinnovo di Ghoulam con il Napoli con un accordo per cinque anni a 3,5 milioni di euro a stagione e una clausolare rescissoria da 35 milioni valida solo per l’estero. Quando la firma sembrava ormai vicina, però, è arrivata una brusca frenata nella trattativa. Stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ a fermare tutto sarebbe stato proprio ...