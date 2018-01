La lenta scomparsa di Demon' s Souls - editoriale

: Avete mai pensato a quanto le cose del passato siano destinate a scomparire? Demon's Souls è tra queste #editoriale - Eurogamer_it : Avete mai pensato a quanto le cose del passato siano destinate a scomparire? Demon's Souls è tra queste #editoriale - infoxresistere : È nato il Movimento Volontario di Estinzione Umana che propone la lenta scomparsa della razza umana - cpetruccioli : RT @aglaja_g: Sulla Rivista Intelligente, c'è un mio racconto che amo particolarmente: narra della lenta scomparsa di un uomo.... https://t… -

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Vi siete mai soffermati a pensare a quanto le cose del passato siano ineluttabilmente destinate a scomparire, a prescindere da quanto siano state famose ed amate? Avete presente quella leggera malinconia che vi coglie quando una festa sta per finire, quando state per tornare a casa dopo una bella vacanza o quando riguardate delle foto da un album che non aprivate da tanto tempo? A volte capita di notare i dettagli più insignificanti, quelli a cui all'epoca non avevate neanche fatto caso. Anche oggi ci sono cose che rendono la vita interessante e felice, eppure il lento scomparire di quei "qualcosa" non abbandona le nostre viscere.Uno di "quei qualcosa" è legato al recente annuncio fatto da Bandai Namco e From Software sull'imminente chiusura in tutto il mondo dei server di'sa partire dal prossimo febbraio. Se non avete mai giocato online a questo stramaledetto e ...