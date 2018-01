La Lazio sorride | De Vrij non lascia È pronto il rinnovo

La Lazio riabbraccia Felipe Anderson : show in amichevole - Inzaghi sorride : La Lazio è la vera rive Lazio ne di questo campionato. La squadra di Simone Inzaghi , contro ogni pronostico, si trova nelle zone altissime della classifica in piena lotta per lo scudetto. 28 i punti raccolti dai biancocelesti fin qui con una gara da recuperare, quella contro l’Udinese rinviata prima della sosta. Ma c’è un particolare non da poco: tutto questo la Lazio lo ha fatto senza il giocatore forse più talentuoso della rosa, ...

Lazio - Inzaghi sorride : rientri importanti dall’infermeria : Torna ad allenarsi la Lazio a Formello senza i nove calciatori convocati dalle rispettive nazionali, vale a dire Strakosha, Lukaku, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Parolo, Immobile, Murgia, Jordao e Pedro Neto. Buone notizie per Simone Inzaghi : dopo lunghe assenze, Wallace e Felipe Anderson si sono aggregati regolarmente al resto del gruppo. Il rientro e’ vicino, entrambi dovrebbero essere convocati gia’ per la prossima partita, il ...

LIVE Lazio-Nizza in DIRETTA : 1-0 - l’autorete di Le Marchand fa sorridere i biancocelesti. Gli uomini di Inzaghi ai sedicesimi di finale da primi! : CLICCA QUI PER SEGUIRE LE PAGELLE LIVE DI Lazio-Nizza CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI TUTTI GLI INCONTRI DI EUROPA LEAGUE DEL 2 NOVEMBRE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI AEK ATENE-MILAN CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI APOLLON LIMASSOL-ATALANTA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lazio-Nizza, match valido per la quarta giornata del gruppo K dell’Europa League 2017-2018. I biancocelesti sono a punteggio ...