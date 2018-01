LA FIGLIA DI MILVA Martina Corgnati | appello per Sanremo | l' ultima volta alla kermesse

Sanremo - l'appello in tv della FIGLIA di Milva : mia madre meriterebbe di rivecere un premio : 'Un tributo d'amore com'è un premio alla carriera sarebbe una fantastica cosa per lei'. Cosi Martina Corgnati, la figlia di Milva, a 'La Vita In Diretta' su Rai 1, il programma condotto da Francesca ...

La FIGLIA di Milva/ Martina Corgnati - appello per Sanremo : “Sarebbe felicissima” - Baglioni apre uno spiraglio : La figlia di Milva lancia l'appello in favore della madre e ringrazia Cristiano Malgioglio; Claudio Baglioni avanza la possibilità ma non c'è una conferma ufficiale.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 19:01:00 GMT)