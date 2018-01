Kendall Jenner risponde a chi la chiama raccomandata | “La fama non mi ha aiutato a fare

Kendall Jenner - l’ospite inattesa : Articolo estratto dal numero 2 di Vanity Fair in edicola dal 10 gennaio 2018 Quando, il 14 ottobre 2007, andò in onda la prima puntata di Al passo con i Kardashian, Kendall Jenner non aveva ancora compiuto 12 anni. Quattro anni e un paio di mesi dopo, nell’episodio numero 18 della sesta stagione, la sua sedicesima festa di compleanno fu seguita da decine di milioni di persone in tutto il mondo. Eppure, già allora, lei aveva in mente un futuro ...

Acne - per Kendall Jenner non è un problema : La più desiderata dagli stilisti di moda e dalle case cosmetiche, una delle influencer più seguite sui social, la mora Kendall Jenner ai Golden Globes 2018 ha fatto girare la testa a tutti. E per diversi motivi. La cosiddetta nuova Gisele Bündchen, perché ha spodestatao la brasiliana prendendo il primo posto nella top 10 delle modelle più pagata del 2017 secondo Forbes, ha«sfilato in abito nero e Acne», come qualcuno ha osato commentare. Ma la ...

Kendall Jenner cancella la sua app nel 2018 - come mai? : Il 2017 è stato costellato dai continui riconoscimenti e successi della modella, che è diventata la top più pagata del mondo, l'Icona Fashion del Decennio, e una delle star più seguite dai ...

Kendall Jenner fa un salto nel passato : la foto in passerella è glam : Non solo è diventata una modella ma – ad appena 21 anni – l'indossatrice più pagata del mondo. Un traguardo questo non facile da tagliare, soprattutto perché sul podio era presente nientemeno che ...

Kendall Jenner e Kaia Gerber : tra le due top è nata un'amicizia : Un cambiamento questo, nel mondo della moda, che non piace a tutti gli estimatori. C'è chi crede che un tempo vi era più professionalità e meritocrazia, mentre oggi basta provenire da una famiglia ...

Kendall Jenner : 'Sono un maschiaccio nel cuore' : Kendall Jenner sarà anche la top model più pagata al mondo, ma nella vita quotidiana è un vero maschiaccio. Tomboy at heart Nell'immaginario comune le modelle sono ragazze sempre eleganti, in tiro e con una collezione di scarpe con tacco dodici da far ...

Kendall e Kylie Jenner stiliste per OVS : Si mormora che la ragazza sia incinta e che a soli vent'anni stia per mettere al mondo la figlia di Travis Scott . Kendall Jenner continua invece a saltare da un fidanzato all'altro e non è proprio ...

Kendall e Kylie Jenner : collezione esclusiva con OVS : Non rimane quindi che attendere la primavera per acquistare i capi dell'esclusiva collezione firmata dalle due sorelle nonché influencer tra le più celebri del mondo, Kendall e Kylie Jenner .

Kendall Jenner : top bianco e jeans nella Christmas Card : La modella ha ottenuto il titolo di top più pagata al mondo, e adesso non potrebbe essere più soddisfatta. E pensare che fino a qualche mese fa tutti la prendevano in giro per le sue gaffe ed erano ...

Come si sono incontrati Kendall Jenner e Blake Griffin? : Una vita destinata al successo Kendall Jenner è la top model più pagata del mondo. Soprattutto grazie al suo cognome , è riuscita a spodestare Gisele Bündchen dal trono su cui è stata seduta per ben ...

Instagram : Kendall Jenner e Chanel stravincono nel 2017 : Instagram stila, ogni anno, le classifiche relative ai tag, al numero di like e all’aumento dei follower, per valutare gli interessi del popolo social e il seguito dei cosiddetti «Instagrammer». Entrando nel merito della moda, questo social network diventa una passerella virtuale, dove le modelle incrementano la loro popolarità e, follower dopo follower, si guadagnano contratti miliardari molto reali, proporzionali al loro seguito ...

Kendall Jenner : il selfie col broncio è super sexy : Ed è proprio dopo questi giorni di fuga dal mondo che la ragazza è stata pizzicata in giro per le strade di Miami mentre camminava in tuta e scarpe da ginnastica e i fotografi non hanno potuto fare a ...

Anche Kendall Jenner ha i brufoli e questo ti cambierà la giornata : In un mondo ossessionato da canoni estetici inarrivabili, da selfie ritoccati e dalla dilagante chirugia estetica, i brufoli di Kendall Jenner sono alquanto rivoluzionari . November 27th: Kendall out ...

Kendall Jenner è la modella più pagata del 2017 : È la sorella di Kim Kardashian, Kendall Jenner, la modella più pagata del 2017 con 22 milioni di dollari. La 21 enne ha così rubato lo scettro alla brasiliana Gisele Bundchen, che da 15 anni era al primo posto della lista Forbes.A portare Kendall al primo posto della classifica Forbes ha aiutato sicuramente il suo profilo Instagram che conta più di 85 milioni di followers. Sul podio con lei anche le due sorelle Bella e Gigi Hadid. Bella è la piu ...