Julian Assange ha ottenuto la cittadinanza ecuadoriana : Dopo 5 anni passati nell’ambasciata ecuadoriana, a Londra, il ministro degli Esteri, María Fernanda Espinosa, ha deciso di accettare la richiesta di naturalizzazione presentata da Assange lo scorso mese di dicembre. pic.twitter.com/LB5jzQmJLb — Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) 10 gennaio 2018 Nel frattempo, continua il ministro, la diplomazia e il governo dell’Ecuador cercano di trovare una soluzione alla situazione del fondatore di ...

L’account Twitter di Julian Assange è tornato online - ma si continua a non sapere cosa sia successo : L’account Twitter di Julian Assange, fondatore di Wikileaks, è tornato online. @JulianAssange era stato cancellato probabilmente venerdì scorso, senza alcuna spiegazione né da parte di Assange né da parte di Wikileaks. Se lo si cercava, usciva questa schermata. Ieri @JulianAssange The post L’account Twitter di Julian Assange è tornato online, ma si continua a non sapere cosa sia successo appeared first on Il Post.

L’account di Julian Assange su Twitter non c’è più : Julian Assange, fondatore di Wikileaks, non è più su Twitter, o per lo meno non c’è più L’account che Assange aveva usato finora, @JulianAssange. Non si sanno i motivi della chiusura delL’account, che non sono stati spiegati nemmeno da Wikileaks. The post L’account di Julian Assange su Twitter non c’è più appeared first on Il Post.

I procuratori del Regno Unito hanno ammesso che una parte dei dati che avevano a che fare con il caso di Julian Assange è stata cancellata : I procuratori del Regno Unito hanno ammesso che una parte dei dati che avevano a che fare con il caso di Julian Assange è stata cancellata. Si tratta delle mail dell’avvocato Paul Close, che faceva parte del Crown Prosecution Service The post I procuratori del Regno Unito hanno ammesso che una parte dei dati che avevano a che fare con il caso di Julian Assange è stata cancellata appeared first on Il Post.