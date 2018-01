Italiani alle prese con la febbre | come tornare in salute

Elezioni politiche 2018 : Italiani alle urne : Elezioni politiche 2018, è iniziato il conto alla rovescia: il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto che scioglie le...

Basket - Serie A 2018 : i migliori Italiani della 14a giornata. Doppia doppia Polonara - Fontecchio rinasce a Cremona - Della Valle e Gentile top scorer sconfitti : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori giocatori italiani Della 14a giornata, la penultima del girone d’andata Achille Polonara: ottima prestazione dell’ala italiana, che chiude con una doppia doppia da 11 punti e 11 rimbalzi in un match fondamentale per la sua Dinamo Sassari. I sardi, infatti, si giocavano l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia contro la Dolomiti Energia Trento e davanti al proprio pubblico sono ...

Il Cagliari furioso con il Var. Allegri : 'A noi Italiani piace fare polemica...' : ... peccato perché stava facendo bene, l'unica cosa positiva è che ora c'è la sosta e ha più tempo per recuperare - dice il tecnico ai microfoni di Premium Sport - Sapevamo delle difficoltà di questa ...

Suv vs coupé - Gli Italiani preferiscono le alte - FOTO GALLERY : In questi ultimi anni c'è stata un'inversione di tendenza nel nostro mercato, con le auto "basse" meno apprezzate rispetto a un tempo e quelle "alte" oggetto del desiderio di un numero sempre maggiore di appassionati. I numeri confermano che i gusti automobilistici di noi italiani stanno andando sempre più in questa direzione. Nel 2007 le coupé rappresentavano l1,32% del mercato, cabrio e spider l1,38%, per un totale di 2,70 ...

Corsa dai medici : 7 milioni di Italiani alle prese con l’influenza : Boom di italiani ammalati. Dall’inizio del 2010 dai medici di base si sono recati 7 milioni soprattutto a causa dell’influenza, un 30% in più rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti. A rilevarlo la Federazione italiana medici di medicina generale.…Continua a leggere →

Italiani ANCHE NOI/ Al via il programma dedicato alle scuole d'italiano gratuite per immigrati (Tv2000) : ITALIANI ANCHE noi è il nuovo programma di Tv2000, dedicato alle scuole Penny Wirton, le scuole che insegnano gratuitamente l'italiano agli immigrati. (Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 10:02:00 GMT)

Dal programma alle candidature Ecco l'accordo nel Centrodestra Elezioni - l'anteprima di AffarItaliani.it : La lunga telefonata di ieri tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi ha posto le basi per l'accordo politico-elettorale. Il vertice a tre, compresa Giorgia Meloni, si terrà la prossima settimana ma l'intesa è ormai quasi raggiunta Segui su Affaritaliani.it

Influenza - è allerta Un milione di Italiani già bloccati a letto : I sintomi arrivano all'improvviso: dolori articolari, mal di testa, tosse, febbre, generalmente molto alta e debolezza. Anche quest'anno l'Influenza ha colpito in particolare proprio durante le feste, tra Natale e Capodanno, e in migliaia hanno trascorso le vacanze bloccati a letto dal virus stagionale. Sono quasi un milione e mezzo gli italiani contagiati ed il picco della diffusione non è ancora stato raggiunto anche se è ...

Storica alleanza nella destra radicale : è nata la lista 'Italia agli Italiani' Video : Quando mancano ormai poco più di 60 giorni alle #Elezioni politiche, nonostante i giorni di festa, continuano a nascere quasi quotidianamente nuove liste elettorali che proveranno a correre al voto del 4 marzo. E proprio la data di Capodanno è stata scelta da parte di due storiche formazioni della destra radicale per presentare pubblicamente il proprio nuovo simbolo comune: si tratta della lista Italia agli italiani, formata da parte di Forza ...

Storica alleanza nella destra radicale : è nata la lista 'Italia agli Italiani' : Pubblicità Insomma, non solo nella sinistra radicale VIDEO ma anche nell'estrema destra, non mancherà certo la concorrenza fra le varie liste della stessa area politica, situazione che probabilmente ...

Media Italiani - allenatori più citati dei calciatori : Allegri primo in classifica : Citazioni Media italiani, più allenatori che calciatori. Spalletti e Sarri sul podio, Totti il primo giocatore. Spazio anche a Tavecchio e Ventura. L'articolo Media italiani, allenatori più citati dei calciatori: Allegri primo in classifica è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Liga : tutti gli allenatori Italiani emigrati in Spagna : ROMA - Vincenzo Montella è il nuovo allenatore del Siviglia . Dopo le esperienze in Italia ( Catania , Fiorentina e Milan ), coronate dalla vittoria di una Supercoppa Italiana, il tecnico partenopeo ...

