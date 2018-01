Isola dei Famosi | in Honduras ci sarà anche Giucas Casella

Isola dei Famosi 2018 - cast completo e concorrenti : i primi naufraghi ufficiali : cast dell'Isola dei Famosi 2018 in formazione! Quali saranno nomi e cognomi ufficiali dei concorrenti? Ne sono stati fatti tanti, e qualcuno ci sarà davvero in Honduras. Le trattative sono giunte a termine e le sorprese non mancheranno in quest'edizione che si preannuncia interessante: speriamo che i personaggi non si addormentino come l'anno scorso, in cui l'unico salvatore degli ascolti è stato Raz Degan... Confidiamo nei gossip sulla vita di ...

Chiara Nasti partirà per l'Isola dei famosi : Il 22 gennaio 2018 inizierà ufficialmente il reality show condotto da Alessia Marcuzzi e dall'opinionista ufficiale Mara Venier. Stiamo naturalmente parlando del programma dell'isola dei famosi 2018 che è pronto a ritornare sul grande schermo della televisione italiana. In questi giorni si sta parlando anche di una possibile partecipazione come opinionista ufficiale da parte del vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip 2. Stiamo ...

Cast Isola dei Famosi 2018/ Rosa Perrotta è la concorrente più discussa : ecco perchè! : Isola dei Famosi 2018, edizione a rischio dopo il terremoto in Honduras? Rosa Perrotta si prepara comunque alla partenza, ma prima arriva la promessa di Pietro Tartaglione.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 22:40:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : il cast completo del reality di Canale 5 : Strizza l'occhio alla tv anni '80-'90 la partecipazione di Nino Formicola , del duo comico Gaspare e Zuzzurro, mentre guarda al mondo dei social la presenza del modello Marco Ferri (figlio dell'ex ...

Gossip : ecco chi sono i 17 concorrenti dell'Isola dei famosi Video : Mancano una decina di giorni al debutto su Canale 5 della tredicesima edizione dell'#Isola dei famosi e finalmente il pubblico è stato messo al corrente di chi sono i personaggi che compongono il cast di quest'anno. Oltre a svelare i nomi degli opinionisti e dell'inviato del reality, la rivista 'Spy' ha anticipato l'identita' di tutti e 17 i concorrenti che dal prossimo 22 gennaio si metteranno alla prova nel difficile programma sulla ...

L'Isola dei famosi : la Marcuzzi svela la lista completa dei naufraghi Video : Il prossimo lunedì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5, andra' in onda l'edizione 2018 del reality show di Mediaset L'Isola dei famosi [Video], condotto dalla bella conduttrice #Alessia Marcuzzi. Proprio per quest'ultima, in vista dell'imminente reality ha svolto lunghe vacanze alle Maldive, dove è stata raggiunta dal suo ex marito, l'attuale allenatore della Lazio Simone Inzaghi e dalla sua attuale compagna Gaia. Ecco ufficializzare anche ...

CAST Isola dei FAMOSI 2018/ Tra i concorrenti c'è anche Chiara Nasti : arrivata la conferma! : ISOLA dei FAMOSI 2018, edizione a rischio dopo il terremoto in Honduras? Rosa Perrotta si prepara comunque alla partenza, ma prima arriva la promessa di Pietro Tartaglione.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 21:00:00 GMT)

Isola dei Famosi : ecco chi sono i primi 5 naufraghi ufficiali della 13^ edizione Video : Manca pochissimo alla prima puntata de L'Isola dei Famosi 13 [Video] che prendera' il via da lunedì 22 gennaio 2018 sempre in prima serata su Canale 5. In queste ultime settimane gli autori del programma e la conduttrice Alessia Marcuzzi hanno lavorato sodo per mettere su un cast di tutto rispetto. Nei paragrafi successivi troverete tutti i dettagli. 'Isola dei Famosi 2018': nel cast anche Rosa Perrotta e Francesca Cipriani Alcune ore fa, il ...

Cast Isola dei Famosi 2018/ I concorrenti sono Giucas Casella e Rosa Perrotta - l'annuncio : Isola dei Famosi 2018, edizione a rischio dopo il terremoto in Honduras? Rosa Perrotta si prepara comunque alla partenza, ma prima arriva la promessa di Pietro Tartaglione.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 20:29:00 GMT)

L'Isola dei famosi : la Marcuzzi svela la lista completa dei naufraghi : Il prossimo lunedì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda l'edizione 2018 del reality show di Mediaset L'Isola dei famosi, condotto dalla bella conduttrice Alessia Marcuzzi. Proprio per quest'ultima, in vista dell'imminente reality ha svolto lunghe vacanze alle Maldive, dove è stata raggiunta dal suo ex marito, l'attuale allenatore della Lazio Simone Inzaghi e dalla sua attuale compagna Gaia. Ecco ufficializzare anche altre due ...

Chiara Nasti all’Isola dei Famosi : il messaggio prima della partenza : Chiara Nasti pronta per l’Isola dei Famosi: la fashion blogger scrive un messaggio per confermare Chiara Nasti è pronta ad approdare all’Isola dei Famosi 2018. La fashion blogger ha scelto di affrontare questa esperienza, dopo moltissime riflessioni. La futura naufraga ha reso ufficiale la sua partecipazione attraverso un lungo messaggio su Instagram. Ormai da tempo […] L'articolo Chiara Nasti all’Isola dei Famosi: il ...

Isola dei famosi - Chiara Nasti concorrente : scheda e foto : Chiara Nasti è tra i concorrenti dell'Isola dei famosi 2018, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con l'inviato in...

CAST Isola dei FAMOSI 2018/ I concorrenti sono : Francesco Monte confermato - Sabrina Ghio assente : ISOLA dei FAMOSI 2018, edizione a rischio dopo il terremoto in Honduras? Rosa Perrotta si prepara comunque alla partenza, ma prima arriva la promessa di Pietro Tartaglione.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 18:55:00 GMT)

Da Eva Henger a Giucas Casella - Isola dei famosi : ecco il cast. Al via il 22 gennaio : Isola dei famosi 2018, in onda dal 22 gennaio in prima serata su Canale 5 . Sarà presentato da Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino è l'inviato. Opinionisti in studio sono Mara Venier e Daniele ...