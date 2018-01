Isee in scadenza | cos' è e come fare domanda

Isee in scadenza il 15/01 - ecco quali redditi e documenti servono per il rinnovo : L’Inps con un messaggio sul proprio portale ufficiale pubblicato ieri ha ricordato alle famiglie che percepiscono sussidi, bonus e tante prestazioni assistenziali che il prossimo 15 gennaio scade l’Isee. In pratica tutti i certificati emessi lo scorso anno e che hanno consentito alle famiglie di accedere alle svariate misure agevolate presenti nell’ordinamento, tra qualche giorno non saranno validi. Ciò potrebbe comportare ritardi ...