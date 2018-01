Iran | Trump ora sfida l' Europa | Cambiate accordi o Usa fuori

Iran - Trump conferma accordo sul nucleare e congela le sanzioni ma ammonisce 'Questa è l ultima chance' : Ieri l'Alto rappresentante per la politica estera europea Federica Mogherini , ha appositamente riunito a Bruxelles il ministro degli Esteri francese, Yves Le Drian , tedesco Sigmar Gabriel e ...

Iran - Trump : correzioni o salta intesa : 20.52 Il presidente americano Donald Trump ha confermato il congelamento delle sanzioni contro l'Iran lasciando così intatto l'accordo sul nucleare. Ma "questa sarà l'ultima volta", ha detto Trump che lancia un ultimatum agli alleati europei che cofirmarono l'intesa sul programma nucleare: "O ci aiutate a mettere a posto l'intesa, o gli Stati Uniti escono dall'accordo". La Casa Bianca in particolare chiede la correzione di "terribili difetti" ...

Iran - TRUMP ANNULLA ACCORDO SUL NUCLEARE?/ Terza Guerra Mondiale : “sanzioni congelate per 6 mesi” : Terza Guerra Mondiale, ultime notizie: Putin elogia la maturità di Kim Jong Un. TRUMP oggi decide sull'ACCORDO nucleare con l'IRAN, sanzioni pronte all'aumento?(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 13:10:00 GMT)

L’Ue blinda l’accordo sul nucleare Iraniano. Boris Johnson polemizza con Trump : “Nessuna alternativa” : l’accordo sul nucleare iraniano «funziona e va difeso»: l’Europa accoglie a Bruxelles il ministro degli Esteri di Teheran, Javad Zarif (tra sporadiche proteste di attivisti per i diritti umani che manifestano di fronte alle istituzioni) e “blinda” l’intesa con la Repubblica Islamica osteggiata dal presidente Usa, Donald Trump. L’Unione europea «re...

L'Ue blinda l'accordo sul nucleare Iraniano. Boris Johnson polemizza con Trump : "Nessuna alternativa" : ... un accordo che funziona ed è cruciale per la sicurezza del mondo', ha ribadito l'Alto rappresentante delL'Ue per la politica estera, Federica Mogherini, al termine dei colloqui con Zarif e i ...

L'inchiesta L'Italia fa grandi affari con l'Iran e se ne infischia delle sanzioni di Trump. Cinque miliardi di euro sono solo l'inizio : Rohani, riconfermato alla presidenza il 19 maggio scorso, non soltanto è nel mirino della della piazza, insoddisfatta dalla mancanza di ricadute positive sull'economia dopo l'accordo del 2015, ma è ...

Iran - Trump e Opec : i pezzi sullo scacchiere del petrolio - che sale ai massimi da tre anni : MILANO - Oltre ai mercati azionari , anche il petrolio sta conoscendo una fase di corsa che ha proiettato le quotazioni dell'oro nero ai massimi degli ultimi tre anni. I picchi sono stati aggiornati ...

Iran : Trump pagherà per sue azioni folli : 22.44 La guida suprema dell'Iran, Khamenei, minaccia gli Usa e il presidente Trump, dopo le proteste dei giorni scorsi definite dall'ayatollah "eterodirette", cioè scatenate dagli "Usa e sionisti attraverso il denaro di un ricco Stato del Golfo e il supporto dei loro scagnozzi". "Avete inflitto danni all'Iran e questo non rimarrà senza risposta", ha detto parlando nell'anniversario della rivolta contro lo scià il 9 gennaio '78. "Il presidente ...

Trump : Usa si inserIranno nel dialogo tra le Coree al momento giusto : "Al momento opportuno ci faremo coinvolgere" nei colloqui tra le due Coree. Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, aggiungendo di essere "aperto al dialogo con il leader nordcoreano ...

La linea Trump sull'Iran deraglia al Palazzo di Vetro (di U. De Giovannangeli) : ... sia nella sua versione khameinista che in quella rohaniana, rappresenta, assieme alla Corea del Nord, il Nemico della pace, della sicurezza, oltre che degli interessi americani nel mondo. Un Nemico ...

La linea Trump sull'Iran deraglia al Palazzo di Vetro : Come una prova di forza si può trasformare in un boomerang diplomatico. Ovvero, l'ennesima figuraccia di Donald Trump al Palazzo di Vetro. Dopo Gerusalemme, l'Iran. Dopo aver twittato a più non posso contro il regime di Teheran, l'inquilino della Casa Bianca aveva spinto per una seduta di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Obiettivo dichiarato: far uscire allo scoperto gli "amici di Khamenei" e inchiodarli ad ...

Iran : convocazione Onu - autogol di Trump : 9.32 Convocare una riunione urgente del consiglio di sicurezza dell'Onu sull' Iran è stato un "autogol" dell'amministrazione Trump. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri Iraniano Javad Zarif,secondo il quale sulla questione la Casa Bianca "ha preso una cantonata". La maggioranza del Consiglio delle Nazioni unite, ha sottolineato, ha insistito sulla necessità di applicare in pieno l'accordo sul nucleare con l'Iran e di non ...

Pence all'attacco della 'pavida' Europa : 'Prendete posizione sull'Iran'. Trump punta alla disdetta dell'accordo nucleare (di U. De ... : "Hanno usato diversi strumenti, denaro, armi, politica e spionaggio per creare disordini", ha affermato Khamenei sulla sua pagina web, senza menzionare alcun Paese straniero in particolare. "A tempo ...

Stai con me o non ti pago. La strategia di Trump per Iran - Pakistan e Palestina : Per i falchi dell'amministrazione Usa, Rohani più che un interlocutore è un elemento di ambiguità che non permette di svelare al mondo che ciò che è irriformabile è proprio il regime teocratico-...