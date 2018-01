iPhone X - in arrivo una versione da 6.5 pollici? Altri due nuovi smartphone Apple in arrivo nel 2018 : iPhone X, arriva una versione da 6.5 pollici? Altri due nuovi dispositivi Apple nel 2018, foto: cnet.com iPhone X, in arrivo una versione da 6.5 pollici? Altri due nuovi smartphone Apple in arrivo nel ...

WhatsApp - due gradite sorprese in arrivo su iPhone e smartphone Android Video : #WhatsApp, ancora oggi, continua ad essere una delle applicazioni di messaggistica istantanea [Video] più utilizzate al mondo, sia sugli smartphone #Android che sugli #iPhone di Apple. La crescita esponenziale di questo servizio ha fatto sì che la sua presenza a bordo dei principali dispositivi mobili diventasse un vero e proprio standard. Difficile, al giorno d’oggi, trovare qualcuno che ancora non utilizzi WhatsApp per mettersi in contatto con ...

10 foto che raccontano l’arrivo dell’iPhone X : Col nuovo iPhone X tornano le file ai punti vendita. “Decimo”, questo significa in realtà la X con pronuncia “Ten” anche se tutti già lo chiamano “Ics”: è il decennale dello smartphone culto. Dieci sono le generazioni del dispositivo che hanno condotto all’attuale modello, dal 2007 ad oggi. Il primo fu svelato da Steve Jobs e per certi versi produsse una nuova rivoluzione nell’elettronica di ...

iPhone X - oggi l'arrivo : code agli Apple Store in Italia e nel mondo. Ecco quanto costa (ma c'è un problema) : Nonostante la possibilità di prenotare il dispositivo online, nel mondo non sono mancate le tradizionali code fuori dagli Apple Store, da New York a Mosca, da Milano a Sydney, dove grazie al fuso ...

iPhone X : in arrivo una delusione per i fan : L'iPhone X di Apple è pronto alla sua uscita sul mercato, e sebbene sulla data siano state fatte fin troppe congetture sbagliate, vi sono altri problemi che appaiono piuttosto reali. Già si era detto che le scorte disponibili per la prima settimana di vendite sarebbero state limitate, quindi i numeri preventivamente sperati da Apple (oltre 50 mila unità), non saranno possibili da raggiungere. Il problema è che per iPhone X la situazione sembra ...