Interessantissima immagine sull’LG G7 | design in linea con gli ultimi Huawei?

Interessantissima immagine sull'#LGG7: design in linea con gli ultimi Huawei? - OptiMagazine

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 12 gennaio 2018) La presentazione ufficiale del nuovo LG G7 è sempre più vicina e, nonostante i vertici aziendali abbiano dichiarato senza mezzi termini di avere la volontà di non lanciare necessariamente uno smartphone ogni anno per una determinata, appare inevitabile che a cavallo del prossimo MWC ci possano essere importanti novità. Stando ai presupposti che si sono venuti a creare ufficiosamente in ambito hardware e su quello software, il produttore asiatico potrebbe a mio modo di vedere guadagnare nuovamente terreno rispetto ai competitor.Dopo le interessanti indiscrezioni riportate ieri a proposito della sua scheda tecnica, infatti, oggi tocca prendere in esame un nuovo render che ci mostra il possibile pannello anteriore dello smartphone. Ovviamente siamo solo nel campo delle indiscrezioni, ma molto spesso foto come quella riportata oggi si avvicinano molto alla realtà dei fatti, ...