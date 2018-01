Inter | difensore centrale | è fatta; Joao Mario la chiave per un nuovo esterno

Calciomercato Inter - ecco il difensore per Spalletti : in arrivo Lisandro Lopez : Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter ha praticamente trovato l'accordo con il Benfica per l'acquisto del difensore argentino Lisandro Lopez. L'offerta inviata al club portoghese dovrebbe ...

Inter - è fatta per il difensore argentino. Già fissate le visite mediche : Si tratta della Serie A, ovvero del campionato più difficile al mondo. Dopo sei mesi di astinenza, i dirigenti nerazzurri sono riusciti a mettere a segno un colpo importante, un colpo inaspettato, un ...

Juve-Inter ed il contatto Iuliano-Ronaldo : l’ex difensore bianconero torna a parlare e fa discutere : Era il 1998 ma il contatto tra Iuliano e Ronaldo in Juve-Inter continua a fare discutere. Sull’argomento a distanza di anni è tornato l’ex difensore bianconero, ecco l’intervista ai microfoni di Premium Sport: “Io sono per il VAR, vorrei capire cosa voglia dire involontarietà o volontarietà del fallo di mano, sfido chiunque a pensare che un difensore la prenda di mano apposta. Anche l’arbitro è un essere umano e sbaglia, ...

CALCIOMERCATO Inter/ News - idea Yanga Mbiwa : possibile il prestito del difensore del Lione (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime legate al mondo nerazzurro: non solo difesa, ma Luciano Spalletti vuole anche un attaccante che possa fare da vice all'argentino Mauro Icardi. Eder non convince.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 14:41:00 GMT)

Inter - Spalletti : "Anche mia madre lo sa : ci manca un difensore centrale - ok?" : Non basta il guizzo di Mauro Icardi per lasciare Firenze con il bottino pieno. L'Inter rimanda l'appuntamento con una vittoria che manca dal 5-0 sul Chievo dello scorso 3 dicembre. Da allora 2 pareggi ...

Juve e Inter piste fredde : un difensore verso il Manchester City : La scorsa estate sia l'Inter che la Juventus si erano Interessate a Inigo Martinez , difensore centrale classe 1991 della Real Sociedad . Secondo la redazione inglese di Sky Sport , tuttavia, il difensore spagnolo è in procinto di passare al Manchester City di Pep Guardiola intenzionato a pagare la sua clausola rescissoria da 35 milioni.

Infortunio Miranda/ Inter - problema al polpaccio : il difensore a rischio per il derby di Coppa Italia : Infortunio Miranda, Inter: problema al polpaccio per il difensore, è a rischio per il derby di Coppa Italia. Le ultime notizie sulle condizioni del brasiliano dopo il match col Sassuolo(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 17:41:00 GMT)

Inter - Moratti : 'Thohir venderà il suo 30% a Suning. Mercato? Un difensore e un attaccante' : In conclusione, Moratti annuncia l'uscita di Thohir dal mondo nerazzurro: "Riprendere il 30% di Thohir? Penso che lo venderà alla famiglia Zhang…". Serie A 2017-2018: gli highlights Guarda tutti i ...

Cagliari e Genoa : è battaglia per un ex difensore dell'Inter : Il Cagliari guarda in Bundesliga . Come scrive il Corriere dello Sport , il club sardo ha messo nel mirino Luca Caldirola , difensore del Werder Brema , che in Bundesliga sta trovando poco spazio. Sull'ex Inter, 26 anni e in Germania al 2013, c'è anche l'interesse ...

Juventus e Inter - svolta De Vrij : il difensore ha scelto la prossima destinazione! : L’Inter cercherà di rinforzarsi nel mercato di gennaio con operazioni low cost ma intanto Sabatini e Ausilio stanno per mettere a segno un colpaccio per giugno, a parametro zero. Il club nerazzurro, infatti, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, ha in pugno Stephan De Vrij, difensore olandese in scadenza di contratto con la Lazio. Il club biancoceleste ha provato in tutti i modi a convicere il centrale a ...

Lite Spalletti Chiellini/ Video Juventus Inter - l'allenatore rincorre il difensore : ecco cosa si sono detti : Lite Spalletti Chiellini durante Juventus-Inter, il Video. l'allenatore rincorre il difensore: ecco cosa si sono detti al termine del primo tempo. Scintille a bordo campo(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 22:26:00 GMT)

Calciomercato Inter : un difensore in arrivo dall’Atalanta : Mancano davvero poche ore al big match tra Juventus e Inter, la sfida che è considerata dalla maggior parte dei tifosi italiani come il vero e proprio derby d’Italia. Una sfida importantissima, una sfida fondamentale, una sfida che potrebbe significare e designare chi sarà il campione d’inverno, ovviamente Napoli permettendo. Tuttavia la mente è sempre focalizzata anche sul mercato in entrata. Infatti è chiaro a tutti che ...

Calciomercato Inter/ News - 40 milioni per un difensore (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei nerazzurri: 40 milioni per arrivare a un difensore, Boateng o Gimenez?(Pubblicato il Wed, 22 Nov 2017 03:47:00 GMT)

Futuro Skriniar - il difensore spaventa l’Inter : “Il Barcellona? Ecco cosa dico” : Futuro Skriniar – Milan Skriniar è l’acquisto più azzeccato dell’Inter nell’ultima sessione di calciomercato. Il difensore slovacco è la vera rivelazione di questa stagione dei nerazzurri. Spalletti non se ne priva mai e l’ex Sampdoria sta ripagando appieno l’investimento fatto in estate. Negli ultimi giorni si è parlato di un interesse del Barcellona. Skriniar ai microfoni di ‘Sport.sk’ sulla ...