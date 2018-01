Ingrana la marcia Babcock International

Ingrana la marcia Toll Brothers : Prepotente rialzo per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che mostra una salita bruciante del 2,55% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su ...

Ingrana la marcia Piquadro : Seduta decisamente positiva per il produttore italiano di pelletteria , che tratta in rialzo del 2,04%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che ...

Ingrana la marcia Cardinal Health : Brilla Cardinal Health , che passa di mano con un aumento del 2,35%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cardinal Health evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline ...

Ingrana la marcia Host Hotels & Resorts : Brilla Host Hotels & Resorts , che passa di mano con un aumento del 2,04%. Lo scenario su base settimanale di Host Hotels & Resorts rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa ...

Ingrana la marcia Suedzucker : Grande giornata per Suedzucker , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,79%. L'andamento di Suedzucker nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Ingrana la marcia Piaggio : Seduta decisamente positiva per la big delle due ruote , che tratta in rialzo del 3,37%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento ...

Ingrana la marcia Salini Impregilo : Ottima performance per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che scambia in rialzo del 4,30%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

Ingrana la marcia Juventus : Vigoroso rialzo per la società opera nel settore del calcio professionistico , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,90%. Su base settimanale, il trend del ...

Ingrana la marcia Under Armour : Ottima performance per Under Armour , che scambia in rialzo dell'8,49%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Under Armour mantiene forza relativa ...

Ingrana la marcia AT&T : Prepotente rialzo per la compagnia telefonica statunitense , che mostra una salita bruciante del 3,12% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

Ingrana la marcia Perrigo : Brilla Perrigo , che passa di mano con un aumento del 2,30%. Il trend di Perrigo mostra un andamento in sintonia con quello dello S&P-500 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso ...

Ingrana la marcia Leonardo : Brillante rialzo per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,30%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un ...

Ingrana la marcia Renault : Effervescente la casa automobilistica francese , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,19%. La tendenza ad una settimana di Renault è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . ...