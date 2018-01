Indebitamento orientale sempre più in dollari E le banche d' affari corrono

Leggi la notizia su finanza-infograficando

(Di venerdì 12 gennaio 2018) C'è un fiume diamericani che viaggia verso l'Asia. I grandi paesi orientali infatti, nella forsennata ricerca di risorse per finanziare le opere pubbliche e la crescita, hanno intrapreso la via dell'estero. Una "moda" che contagia tanto il settore pubblico quanto quello privato. Così si spiega l'incremento fortissimo di emissioni di debito asiatiche denominate in biglietti verdi. Con la sola eccezione del Giappone, in tutti gli altri paesi c'è stato un forte incremento dell'. Siamo infatti passati da poco più di 100 miliardi l’anno nel 2012-13 a circa 200 nel 2014-16.E nel 2017 le emissioni hanno raggiunto la cifra record di quasi 350 miliardi. Il fenomeno peraltro non accenna ad esaurirsi, tant'è che nel 2018 si ritiene che l'inpossa arrivare oltre i 400 miliardi. Il mercato dell'E' chiaro che una corsa del genere ...