(ANSA) - POTENZA, 12 GEN - Tre persone sono morte stamani in unavvenuto - per cause in fase di accertamento - sulla strada statale "Bradanica", nei pressi di(Potenza). Secondo quanto si è appreso, nell'sono rimasti coinvolti un furgone e un'automobile: due delle tre vittime sono morte carbonizzate. Sul posto sono giunti forze dell'ordine, vigili del fuoco, operatori sanitari del 118 e tecnici dell'Anas. La strada è chiusa al traffico.