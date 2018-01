Incidente stradale a Melfi - tre morti : Tre persone sono morte stamani in un Incidente stradale avvenuto - per cause in fase di accertamento - sulla strada statale "Bradanica", nei pressi di Melfi (Potenza). Secondo quanto si è appreso, ...

Incidente stradale a Melfi - tre morti : (ANSA) - POTENZA, 12 GEN - Tre persone sono morte stamani in un Incidente stradale avvenuto - per cause in fase di accertamento - sulla strada statale "Bradanica", nei pressi di Melfi (Potenza). Secondo quanto si è appreso, nell'Incidente sono rimasti coinvolti un furgone e un'automobile: due delle tre vittime sono morte carbonizzate. Sul posto sono giunti forze dell'ordine, vigili del fuoco, operatori sanitari del 118 e tecnici ...

Incidente stradale/ Roma - scontro in Galleria Giovanni XXIII : traffico tilt verso lo Stadio (oggi 11 gennaio) : Incidente stradale, ultime notizie di oggi 11 gennaio 2018: Roma, scontro in Galleria Giovanni XXIII, chiusi gli accessi e traffico bloccato nel centro della Capitale(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:31:00 GMT)

Incidente STRADALE/ Ss106 - Reggio Calabria : scende dalla macchina e viene travolta - muore 33enne : INCIDENTE STRADALE, 9 gennaio 2018: una donna di 33 anni è morta a Reggio Calabria, sulla Ss106, dopo essere stata investita mentre scendeva dalla sua

Incidente STRADALE/ Statale Busca-Cuneo - auto travolge pedone a bordo strada : muore 35enne (oggi 8 gennaio) : INCIDENTE stradaLE, oggi 8 gennaio 2018: auto investe donna 35enne a bordo strada sulla Statale Busca-Cuneo, uccidendola. Scontro tra due mezzi sulla Siracusa-Catania.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 08:39:00 GMT)

Incidente stradale per Roberto Nicolick : il professore sta bene : Attini di paura questa mattina per il professore Roberto Nicolick, rimasto coinvolto in un Incidente stradale lungo la Sp 29. Spiega su Facebook lo stesso Nicolick: 'Stamattina alle ore 8.30 mentre ...

Incidente STRADALE/ Auto si schianta sulla Milano-Meda : morta ragazza di 18 anni (oggi - 7 gennaio 2018) : INCIDENTE STRADALE, oggi 7 gennaio 2018: una macchina con a bordo una ragazza di 18 anni si è schiantata sulla Milano-Meda. Nulla da fare per la giovane, ci sono 3 feriti.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 11:03:00 GMT)

Tragico Incidente stradale in Calabria - muore 46enne Video : Poche ore fa un drammatico #incidente stradale stradale si è verificato in #Calabria e ha purtroppo causato il decesso di un uomo di 46 anni. Ancora non è chiaro se ci sono altri feriti. Calabria, ennesimo incidente stradale mortale Nella giornata di oggi 6 gennaio in Calabria si è consumato l'ennesimo incidente stradale mortale [Video]. Il sinistro si è verificato nei pressi del comune di Villapiana, in provincia di Cosenza sulla famigerata ...

Incidente STRADALE/ San Bonifacio - violento scontro tra auto : due feriti - uno grave (oggi - 6 gennaio) : INCIDENTE STRADALE: le ultime notizie di oggi, 6 gennaio, e gli aggiornamenti. San Bonifacio, violento scontro tra auto: due feriti, uno grave. Avellinese: auto ribaltata, ferito un giovane(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 11:04:00 GMT)

Villabate - Incidente stradale sull'A19. Morto un uomo a bordo di scooter : E' ancora un incidente stradale a riempire le pagine della cronaca. E' successo questa mattina sull'autostrada Palermo-Catania, all'altezza di Villabate.

Incidente stradale/ A23 Udine - scontro tra auto e tir : ferita mamma - grave figlio di 5 anni (oggi - 5 gennaio) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 5 gennaio, e gli aggiornamenti. A23 Udine, scontro tra auto e tir: ferita mamma, grave figlio di 5 anni. Villabate, muore motociclista(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 11:27:00 GMT)

Incidente stradale/ Gaeta - tir travolge auto : pedone investito e ucciso (oggi - 4 gennaio 2018) : Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 4 gennaio 2018, e aggiornamenti. Gaeta, tir travolge auto: pedone investito e ucciso. Nel Novarese carro funebre tampona auto: morti due coniugi(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 11:02:00 GMT)