Inchiesta sugli appalti alla Asl di Brindisi | cinque assoluzioni in abbreviato

Parma - Inchiesta sugli ivoriani : il comunicato del club : La Società Parma Calcio 1913 prende atto, con dispiacere, che nell’ambito dell’indagine che ha portato all’arresto del procuratore sportivo Giovanni Damiano Drago e di altre persone, sono loro malgrado coinvolti anche i propri tesserati del Settore Giovanile: Camara Drissa Gui (Under 17) Cissè Moussa Amba (Primavera) Cissè Chaka Amba (Under 15) La Società, che è completamente estranea all’ inchiesta – avendo tesserato i calciatori da altri club , ...

Inchiesta sugli appalti - arresti domiciliari per Romeo e per il dg del Cardarelli - il più grande ospedale di Napoli : Una misura cautelare nei riguardi di 16 persone disposta dalla magistratura di Napoli è in corso di esecuzione per reati che vanno dalla corruzione alla frode. Tra i destinatari del provvedimento figurano l'imprenditore Alfredo Romeo e il direttore generale dell'ospedale Cardarelli di Napoli Ciro Verdoliva. Per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari.