INCHIESTA CONSIP Chiesta proroga per indagini su ministro Lotti e Tiziano Renzi | perché

INCHIESTA CONSIP / Chiesta proroga di 6 mesi per indagini su ministro Lotti - Tiziano Renzi e altri 10 indagati : InChiesta Consip, Chiesta proroga di 6 mesi per indagini su ministro Lotti, Tiziano Renzi e altri 10 indagati. Le ultime notizie sulla riChiesta depositata dalla Procura di Roma(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 18:26:00 GMT)

INCHIESTA CONSIP - il punto dopo la sospensione dei carabinieri : Il maggiore dei carabinieri Gianpaolo Scafarto e il colonnello Alessandro Sessa , ex ufficiali del Nucleo operativo ecologico dell'Arma, sono stati sospesi dal servizio con l'accusa di depistaggio per ...

"Depistavano ancora". Sospesi i carabinieri dell'INCHIESTA Consip : ...sulla fuga di notizie che ha coinvolto i vertici dell'Arma (il comandante generale dei carabinieri Tullio Del Sette e il generale di brigata Emanuele Saltalamacchia) oltre al ministro dello Sport ...

Depistavano ancora. Sospesi i carabinieri dell'INCHIESTA Consip : Un anno senza divisa per cercare di salvaguardare l'indagine sugli appalti della centrale acquisti della pubblica amministrazione che ha investito Babbo Renzi e scosso le istituzioni. Il maggiore dei carabinieri Gianpaolo Scafarto e il colonello Alessandro Sessa, già coinvolti nell'inchiesta sulla fuga di notizie legata al caso Consip, sono stati Sospesi dal servizio per dodici mesi.La nuova contestazione nei loro confronti è di ...

Interdizione dalle funzioni e accusa di depistaggio per Scafarto e il suo superiore Sessa nell'INCHIESTA Consip : Interdizione di un anno dall'esercizio di pubblici ufficiali dei carabinieri ed una nuova accusa, questa volta di depistaggio per il maggiore dei carabinieri Gian Paolo Scafarto e per il colonnello Alessandro Sessa, indagati nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma su Consip. L'ha disposta il gip Gaspare Sturzo su richiesta del procuratore aggiunto Paolo Ielo e del sostituto Mario Palazzi.Per Scafarto, già indagato per falso e ...

Interdizione dalle funzioni e accusa di depistaggio per Scafarto e il suo superiore Sessa nell'INCHIESTA Consip : Interdizione di un anno dall'esercizio di pubblici ufficiali dei carabinieri ed una nuova accusa, questa volta di depistaggio per il maggiore dei carabinieri Gian Paolo Scafarto e per il colonnello ...