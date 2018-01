In Spagna sono sicuri | il Real vuole Neymar Pronti 400 milioni di euro

Guardiola stanco in conferenza attacca la stampa inglese : “in Spagna sono più avanti” : “Non voglio parlarne, capisco perche’ mi chiedete di Sanchez ma sono interamente concentrato sulla gara di Liverpool ed e’ quello che sto cercando di trasmettere anche ai miei giocatori”. Pep Guardiola resta con la bocca cucita in merito alle indiscrezioni di mercato che vedono il Nino Maravilla conteso dai due Manchester. “In Spagna sono stati fatti grossi passi in avanti, si parla piu’ di quello che succede ...

Valencia - Marcelino commuove la Spagna : 'L'incidente? Quel giorno sono rinate 3 persone' : Marcelino García Toral è rientrato giovedì scorso al lavoro. Lo ha fatto dopo aver trascorso due settimane a riposo per via di un incidente stradale, causato dallo scontro con un cinghiale, subito lo ...

Caso Materazzo - il fratello preso in Spagna : è accusato di omicidio. Lavorava in un bar di Siviglia. «Sì - sono io». E s'è fatto arrestare : Svolta sul Caso di Vittorio Materazzo, l'ingegnere 51enne ucciso a coltellate sotto la propria abitazione in viale Maria Cristina di Savoia il 28 novembre del 2016. Il fratello Luca, accusato di...

Spagna - le donne non sono più il sesso debole : lo dice il vocabolario : Ci sono termini considerati sessisti ma comunemente accettati. "sesso debole", utilizzato per indicare il genere femminile era uno di questi, valido in gran parte del continente ma non più in Spagna, ...

Igor ai pm in Spagna : "Per un po' a Valencia - poi mi sono stancato". 18 identità - voleva travestirsi da poliziotto : Igor ha trascorso la sua prima notte nel carcere di Teruel, in isolamento, sorvegliato nelle condizioni di massima sicurezza possibili nel piccolo centro dell'Aragona in cui è stato...

Igor davanti ai giudici : “Sono in Spagna da settembre - accetto l’estradizione in Italia” : Norbert Feher, alias Igor russo o Igor Vaclavic, è stato trasferito oggi nel tribunale di Alcaniz (Teruel), nel sud dell’Aragona, per essere interrogato in videoconferenza dai giudici. Secondo quanto riportano i media spagnoli, il presunto assassino, accusato di tre omicidi in Spagna e di due omicidi in Italia, ha detto alla giudice Carmen Lamela d...

Preso vivo perché svenuto. Interrogato Igor il russo : "Sono in Spagna da settembre" : Lo hanno Preso vivo perché era uscito di strada con il pick-up che aveva appena rubato ed è svenuto. È questa la ricostruzione ufficiale fornita dagli investigatori spagnoli ai carabinieri italiani sulla dinamica dell'arresto, avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 dicembre, di Norbert Feher alias Igor Vaclavic. Il serbo di 36 anni è accusato di sei omicidi tra l'Italia e la Spagna.Feher è stato catturato in ...

Calciomercato Inter/ News - Icardi subito al Real : in Spagna ne sono certi (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie del club nerazzurro: continuano le voci sul possibile scambio tra Joao Mario e Javier Pastore con il Paris Saint German, el Flaco vuole i meneghini.(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 11:17:00 GMT)

Spagna - gli animali non sono più cose : Madrid - Anche in Spagna gli animali non saranno più considerati, davanti alla legge, come cose bensì come esseri senzienti con le relative ricadute. Lo ha stabilito il Parlamento di Madrid con una votazione all'unanimità, recependo una proposizione del partito popolare che mirava a ottenere che gli animali venissero finalmente considerati «esseri vivi dotati di sensibilità».Con questa riforma, che potrà ancora essere ...

Isola dei Famosi Spagna 2018 - Kikò Nalli concorrente : "Occasione giusta per far vedere a tutti chi sono" : Kikò Nalli, marito di Tina Cipollari, potrebbe sbarcare in Honduras come naufrago della prossima edizione di Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi, che ha regalato popolarità e successo, lo scorso anno, a Paola Caruso.prosegui la letturaIsola dei Famosi Spagna 2018, Kikò Nalli concorrente: "Occasione giusta per far vedere a tutti chi sono" pubblicato su Gossipblog.it 12 dicembre 2017 11:55.

Ivana Spagna : "Ho visioni con entità speciali - sono fatti veramente strani" : Ivana Spagna ha scritto un libro, Sarà capitato anche a te: la cantante racconta di sogni premonitori, visioni con entità speciali, incontri con i suoi cari in sogno. "Mi è servito tanto coraggio per scrivere questo libro. 'Minimo mi danno della matta, mi son detta. Ma fidatevi che non lo sono. sono fatti veramente strani, mi piacerebbe avere una spiegazione per capirne il motivo. Son sicura che c'è una dimensione parallela dove va a ...

Deraglia un treno in Spagna : ci sono 21 feriti : Ci troviamo in Spagna dove un treno, nella mattinata del 29 novembre, mentre effettuava la tratta che collega le città di Malaga e Siviglia, ha Deragliato a causa delle forti piogge che hanno colpito il sud del Paese in questi giorni. L'incidente si è verificato all'altezza della città sivigliana di Arahal e, secondo i primi dati forniti dal servizio di emergenza 112, ha provocato moltissimi feriti, tra i quali tre verserebbero in gravi ...

'Ndrangheta - traffico di droga tra Italia e Spagna : 12 arresti - ci sono anche due latitanti : Acquistavano cocaina e hashish in Marocco, e poi lo importavano dalla Spagna fino all'Italia, dove le commercializzavano, in prevalenza a Torino. Un organizzazione criminale legata alla 'Ndrangheta ...