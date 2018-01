Splatoon 2 è risultato il primo titolo per console domestica a superare quota 2 milioni di copie vendute in Giappone dopo 8 anni : dopo gli interessanti dati relativi alle vendite Giapponese che ci parlavano di una crescita del mercato console (software e hardware) dopo 11 anni, ecco che spunta un altro interessante dato che, nello specifico, riguarda Splatoon 2 per Nintendo Switch.Infatti, come segnalato da Twinfinite, dopo 8 anni Splatoon 2 è risultato il primo titolo per console domestica a superare quota 2 milioni di copie vendute in Giappone, questo non accadeva dai ...

Ok percorsi stabilizzazione precari Asl Concorsi con quota di riserva pari al 50% dei posti : L'Aquila - La giunta regionale ha approvato le linee guida, ai sensi della normativa nazionale vigente, per la stabilizzazione del personale precario delle aziende sanitarie locali. I dipendenti interessati sono quelli che hanno maturato l'anzianità di servizio, a tempo determinato, e gli altri requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia (le norme di riferimento sono la legge 125/2013, la 208/2015 e la 205/2017). ...

In quota con Volocopter - l’azienda dei taxi volanti : Volocopter, l’azienda leader nello sviluppo dei taxi elettrici a decollo verticale, ha recentemente pubblicato un video in cui viene immortalato il primo volo autonomo di una persona non comune: Brian Krzanich, l’amministratore delegato di Intel. Il volo si è tenuto in Germania nel dicembre del 2017 e mostra le potenzialità dei velivoli autonomi tedeschi, che hanno già ottenuto la licenza di volo in Germania e sono in via di ...

Pensione anticipata con Ape Social e quota 41 - chi può accedere nel 2018 Video : Se nel 2018 la Pensione di vecchiaia è accessibile con almeno 66 anni e 7 mesi e 20 anni di contributi [Video] e la Pensione anticipata con almeno 41/42 anni e 10 mesi di contributi lavoratrici/lavoratori, esistono altre due possibilita' per andare in Pensione prima: la Quota 41 per i #precoci e l'Anticipo Pensionistico. La prima è una apposita deroga concessa ad una particolare categoria di lavoratori/lavoratrici, i precoci appunto, ma non ...

Riforma pensioni 2018 : quota 100 - Salvini trova l'accordo con il centrodestra Video : Il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini [Video]avrebbe trovato l'accordo con il centrodestra per la cancellazione della precedente Riforma Fornero e l'introduzione di un nuovo meccanismo che possa assicurare più flessibilita' in uscita dall'attivita' lavorativa a migliaia di lavoratori rimasti penalizzati nel 2012. Il centrodestra si riunisce ad Arcore In vista delle prossime elezioni politiche che si svolgeranno a marzo 2018, ...

La Borsa riconquista quota 23mila. Fca aggiorna picco storico : Roma, 9 gen. (askanews) Piazza Affari archivia la seduta con un rialzo dell'indice Ftse Mib dello 0,70% che riporta il barometro del listino milanese a superare la soglia dei 23mila punti. quota ...

Steam : la piattaforma di Valve supera quota 18 - 5 milioni di utenti connessi contemporaneamente : La popolarissima piattaforma di Valve, Steam, che ha recentemente annunciato i migliori titoli dello scorso anno, ha stabilito un nuovo record per utenti connessi contemporaneamente.Come segnala VG247.com, lo scorso gennaio 2017 erano stati registrati 14 milioni di utenti in contemporanea, ora il picco è arrivato a 18,5 milioni, stabilito così un nuovo record secondo SteamDatabase.Bisogna comunque fare una precisazione, infatti il dato riportato ...

Ripple - Cardano - Stellar Lumens e Tron : quotazione raddoppierà ancora nel 2018? Cosa consigliano i precedenti : Trong>Stellar Trong> Trong>Lumens Trong> oggi è la sesta criptovaluta al mondo per capitalizzazione. Un risultato encombiabile che ha portato molto traders ad avanzare un'ipotesi suggestiva quanto per ora poco probabile: ...

Juve - Allegri in conferenza : "Dobbiamo correre - quota scudetto a 96 punti" : L'allenatore bianconero alla vigilia della prima partita del girone di ritorno: "Attenti al Cagliari, in casa è pericoloso"

Maltempo - situazione critica al confine Italia-Francia tra la provincia di Torino e il dipartimento della Savoia : nubifragi ad alta quota - fiumi in piena : 1/4 ...

Flat tax - Berlusconi promette l’aliquota unica ma nessuno sa di quanto sarà. Brunetta : “15-20%”. Il Giornale : “È 25%” : Si potrebbe derubricarla alla voce guerra di cifre da campagna elettorale. Se non fosse che a non riuscire a mettersi d’accordo sono gli esponenti di un unico partito, Forza Italia. E se non fosse che tra una proposta e l’altra ballano non qualche milione di euro, ma decine di miliardi. Oggetto del contendere è una delle principali promesse elettorali del partito di Silvio Berlusconi: la Flat tax. Un’aliquota unica per persone ...

Bitcoin - crollo shock nel 2018 - quotazione BTC a 1000 dollari. Conviene vendere subito? : Gli analisti di Saxo sono conosciuti in tutto il mondo finanziario per le loro previsioni shock che, comunque, ad oggi hanno sempre avuto un margine di realizzazione molto basso. Per farla breve, ...

Softbank rileva quota Uber - valuta la società $48 miliardi - a sconto 30% rispetto al 2016 : Accordo raggiunto tra la multinazionale giapponese Softbank e la start-up che fornisce servizi privati di trasporto Uber.