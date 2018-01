: "In questo scatto ci sono le persone più forti che abbia conosciuto". La solidarietà su fb… - TutteLeNotizie : "In questo scatto ci sono le persone più forti che abbia conosciuto". La solidarietà su fb… - GiMinniti : RT @HuffPostItalia: "In questo scatto ci sono le persone più forti che abbia conosciuto". La solidarietà su fb: "Il vostro dramma mi sta sp… - massimo15691 : RT @HuffPostItalia: "In questo scatto ci sono le persone più forti che abbia conosciuto". La solidarietà su fb: "Il vostro dramma mi sta sp… - _MagliaNera_ : RT @HuffPostItalia: "In questo scatto ci sono le persone più forti che abbia conosciuto". La solidarietà su fb: "Il vostro dramma mi sta sp… - HuffPostItalia : "In questo scatto ci sono le persone più forti che abbia conosciuto". La solidarietà su fb: "Il vostro dramma mi st… -

(Di venerdì 12 gennaio 2018) È un'esperienza devastante, che nessuna persona vorrebbe (e dovrebbe) mai vivere, è una tragedia che lascia un dolore tanto grande da non poter essere spiegato a parole: perdere una figlia piccola è troppo da sopportare per qualsiasi genitori. E a volte una fotografia può far capire più di mille parole quanto distruttivo per la vita dell'intera famiglia sia fronteggiare il tumore al cervello da cui è affetta una bambina di soli 5 anni, e realizzare che alla fine ha vinto lui, il male. Peruna donna della Florida ha voluto condividere su Facebook l'immagine straziante del marito, che piange disperato mentre veglia la piccola - malata terminale - accanto al suo letto d'ospedale, nelle ultime ore della sua esistenza.Era il 6 dicembre del 2017 quando alla bambina di 5 anni - portata dai genitori all'ospedale locale di Pensacola - è ...