(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Tre leggende di Hollywood in un film solo: Steven, Meryl, Tomarrivano in, a Milano, per presentare l'atteso The Post che li vede per la prima volta insieme nella loro leggendaria carriera. Il film, un inno alla libertà di stampa e al valore dell'informazione nel sostegno della democrazia, racconta i Pentagon Papers, lo studio sulla copertura dei servizi governativi sulla Guerra del Vietnam. Ambientato nel 1971, The Post (un'esclusiva per l'Leone Film, in collaborazione con Rai Cinema, in sala dal 1 febbraio da 01) vede protagonisti Katharine Graham (), prima donna editore del The Washington Post, e Ben Bradlee (), testardo direttore del suo giornale. Il tour europeo del film farà tappa a Milano doveparteciperanno in diretta domenica a Che Tempo che fa su Rai1 e lunedì 15 ad una conferenza stampa e alla premierena al Cinema Odeon di Milano.