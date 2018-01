In arrivo i nuovi semafori | cosa sapere per non avere multe

Calciomercato Spal - Semplici annuncia : “in arrivo nuovi colpi” : Quello di Kurtic per la Spal “e’ un acquisto importante, sicuramente e’ un centrocampista che viene a darci una grossa mano sotto l’aspetto dell’esperienza, delle qualita’ tecniche, quindi siamo soddisfatti di questo arrivo”. Lo ha detto il tecnico della Spal, Leonardo Semplici, parlando con i giornalisti a margine della sua visita allo stand ‘Lardini’ alla rassegna di ‘Pitti ...

Dissidia Final Fantasy NT : in arrivo sei nuovi personaggi con il season pass : Sono sei i nuovi personaggi in arrivo per Dissidia Final Fantasy NT: quattro uomini e due donne.Come riferisce Destructoid, Dissidia Final Fantasy NT giungerà nei negozi dei paesi occidentali entro questo mese, e comprenderà ben 27 personaggi al momento del lancio. Si tratta di un upgrade rispetto ai 14 combattenti presenti nella versione arcade del gioco, lanciata nel 2017, e ora sappiamo che Square Enix vuole arrivare a quota 50.Qualche ...

TERREMOTO - MAGMA SOTTO APPENNINO CAMPANO/ In arrivo nuovi sismi di magnitudo 5 : Un recente lavoro pubblicato su "Science Advances", rivela la presenza di intrusioni di MAGMA SOTTO l'APPENNINO meridionale in grado di generare terremoti. FILOMENA LORETO(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 06:08:00 GMT)TERREMOTO IN IRAQ E IRAN/ Da Erbil: tra centinaia di morti, così riprende la vita normale, int. a D. MazzoneTERREMOTO/ Così la burocrazia e il "partito degli onesti" lasciano la gente al freddo, di F. Capolla

ADRIANO CELENTANO - SPECIALE ROCK ECONOMY/ Anticipazioni 6 gennaio : nuovi ascolti record in arrivo? : ADRIANO CELENTANO, SPECIALE ROCK ECONOMY: il programma evento del re degli ignoranti verrà proposto oggi, sabato 6 gennaio 2018, in occasione del suo 80esimo compleanno.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 17:16:00 GMT)

MediaTek Helio P40 e Helio P70 in arrivo : nuovi dettagli e indiscrezioni : Trapelano nuove indiscrezioni e dettagli riguardo ai nuovi processori per il 2018 della casa taiwanese. Si tratte dei MediaTek Helio P40 ed Helio P70. L'articolo MediaTek Helio P40 e Helio P70 in arrivo: nuovi dettagli e indiscrezioni è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Dai bilanci ai compensi - in arrivo nuovi obblighi di trasparenza degli enti no profit : Arrivano i primi chiarimenti del ministero del Lavoro relativi a una parte cospicua delle oltre 336mila istituzioni del non profit: organizzazioni di volontariato (Odv) ed associazioni di promozione sociale (Aps) per i quali sono già operativi i registri nazionali e/o locali, mentre per le Onlus ci sarà una seconda “puntata” con un approfondimento congiunto insieme all’agenzia delle Entrate...

Nuovi biglietti per i concerti di Vasco Rossi nel 2018 su Vivaticket - in arrivo un secondo lotto in prevendita : La prevendita dei biglietti per i concerti di Vasco Rossi nel 2018, avviata lo scorso 14 dicembre sul circuito Vivaticket, sta per esaurire la sua prima fase. Decine di migliaia i biglietti già venduti per i concerti di VascoNonStop Live 2018, il tour negli stadi che vedrà il rocker di Zocca impegnato in 9 concerti in 5 città italiane dal primo al 21 giugno. Il primo lotto di biglietti messi a disposizione per la prevendita si sta ...

Energia - nuovi rincari in arrivo per luce e gas : Dal prossimo gennaio le tariffe aumenteranno del 5,3% per l'elettricità e del 5 per il gas. Unione consumatori: 'stangata da 79 euro a famiglia' - nuovi rincari sulle bollette dell'Energia: dal ...

Nuovi progetti in arrivo per Marco Carta dopo Tale e quale show - vicino alla rottura con Warner? : Marco Carta annuncia novità dopo il forfait al Festival di Sanremo 2018. L'artista sardo era dato come uno dei possibili partecipanti alla prossima edizione del Festival condotta da Claudio Baglioni ma - come sappiamo - non è rientrato tra i 20 partecipanti. Non ci sono stati commenti sulla sua esclusione dal Festival, anche se lui stesso non si è mai detto certo di partecipare e forse non ci ha sperato troppo. Arriva però una notizia dal ...

Anime al cinema - in arrivo 3 nuovi appuntamenti : Quello di Fate/stay night del resto è un mondo intero, composto di manga, romanzi, videogiochi e trasposizioni animate.

Nuovi aggiornamenti in arrivo per Xenoblade Chronicles 2 : Xenoblade Chronicles 2 vedrà l’arrivo di due Nuovi aggiornamenti, il primo previsto entro la prossima settimana, il secondo invece nel corso del prossimo anno. Le novità dei Nuovi aggiornamenti per Xenoblade Chronicles 2 A partire dalla prossima settimana, verranno introdotte le seguenti novità e migliorie: Modalità Facile per il minigioco Tiger! Triger! Miglioramenti alla mini mappa Maggiori ...

Facebook Messenger : in arrivo nuovi giochi e funzionalità : Il team di Facebook ha deciso di festeggiare il primo anno di vita dei giochi su Messenger con nuovi titoli e alcune interessanti feature L'articolo Facebook Messenger: in arrivo nuovi giochi e funzionalità è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung Galaxy S9 - S9 Plus : rumors prezzi - data uscita e scheda tecnica. Nuovi colori in arrivo : Samsung Galaxy S9, S9 Plus e Note 9, rumors prezzi, data uscita e caratteristiche: ecco i Nuovi colori Samsung Galaxy S9, S9 Plus: rumors prezzi, data uscita e scheda tecnica. Nuovi colori in arrivo ...

Nuovi smartphone in arrivo per Meizu e HTC - Xiaomi conferma la partnership con Qualcomm : Mente Meizu conferma l'arrivo del modello 15 Plus per il prossimo anno, HTC sta per lanciare un nuovo phablet e Xiaomi conferma la partnership con Qualcom, L'articolo Nuovi smartphone in arrivo per Meizu e HTC, Xiaomi conferma la partnership con Qualcomm è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.