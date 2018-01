Immaturi | anticipazioni seconda puntata di venerdì 19 gennaio 2018

Immaturi La Serie seconda puntata : anticipazioni 19 gennaio 2018 : Immaturi LA Serie seconda puntata. La nuova fiction di Canale 5 torna venerdì 19 gennaio 2018 con un nuovo appuntamento. Per la regia di Rolando Ravello, ritroviamo Paolo Genovese come direttore artistico. Tra i protagonisti invece ci sono Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Ricky Memphis. Ecco di seguito il cast completo e le anticipazioni sulla seconda puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Immaturi La ...

Immaturi la serie/ Anticipazioni prima puntata e diretta : gli "Immaturi" torneranno a scuola? : Immaturi la serie, Anticipazioni del 12 gennaio 2018, in prima Tv assoluta su Canale 5. Un gruppo di ex compagni di classe deve affrontare la maturità a causa di un disguido. (Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 22:10:00 GMT)

Immaturi la serie/ Anticipazioni prima puntata e diretta : gli esami non finiscono mai : Immaturi la serie, Anticipazioni del 12 gennaio 2018, in prima Tv assoluta su Canale 5. Un gruppo di ex compagni di classe deve affrontare la maturità a causa di un disguido. (Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 21:50:00 GMT)

Immaturi la serie/ Anticipazioni prima puntata e diretta : 40enni alle prese con l’esame di maturità : Immaturi la serie, Anticipazioni del 12 gennaio 2018, in prima Tv assoluta su Canale 5. Un gruppo di ex compagni di classe deve affrontare la maturità a causa di un disguido. (Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 21:30:00 GMT)

Anticipazioni Immaturi – La Serie - nella prima puntata del 12 gennaio il trauma del ritorno in classe (video anteprima) : Dopo il successo al botteghino dei primi due film diretti da Paolo Genovese, Immaturi - La Serie debutta finalmente su Canale 5, con un certo ritardo rispetto alle attese: la Serie fu presentata in anteprima al Roma Fiction Fest già alla fine del 2016, ma solo al 12 gennaio 2018 sbarca in prima serata sull'ammiraglia Mediaset con due episodi a settimana. Immaturi - LA Serie: CAST E PERSONAGGI Come dichiarato dal cast e dal regista Rolando ...

Immaturi La Serie prima puntata : cast e anticipazioni 12 gennaio 2018 : Immaturi LA Serie prima puntata. Immaturi La Serie è la nuova fiction di Canale 5 in onda da venerdì 12 gennaio 2018 composta da otto puntate tratta dal celebre omonimo film. Per la regia di Rolando Ravello, ritroviamo Paolo Genovese come direttore artistico. Tra i protagonisti invece ci sono Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Ricky Memphis. Ecco di seguito il cast completo e le anticipazioni sulla prima puntata. DOVE ...

“Immaturi – La serie” – Prima puntata di venerdì 12 gennaio 2018. Trama e anticipazioni. : Immaturi, il film del 2010 diretto da Paolo Genovese, diventa una serie televisiva e debutta su Canale 5 da stasera, per un totale di otto puntate le cui riprese si sono svolte nel 2016. Immaturi – la serie Vengono raccontate le vicende di un gruppo di ex compagni di liceo costretti a ripetere l’esame di […] L'articolo “Immaturi – La serie” – Prima puntata di venerdì 12 gennaio 2018. Trama e anticipazioni. ...

Immaturi la serie/ Al via la fiction con Ricky Memphis. Anticipazioni del 12 gennaio 2018 : Immaturi la serie, Anticipazioni del 12 gennaio 2018, in prima Tv assoluta su Canale 5. Un gruppo di ex compagni di classe deve affrontare la maturità a causa di un disguido. (Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 06:18:00 GMT)

"Immaturi" - le anticipazioni della prima puntata : Dal cinema alla tv il passo è stato breve. Scritta da Paolo Genovese, che ne ha curato anche la supervisione artistica, con la regia di Rolando Ravello, arriva "Immaturi - La serie", ispirata ai due omonimi film che...