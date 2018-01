' Il test di gravidanza è positivo' Pancia gonfia | ecco cosa è accaduto al suo corpo

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI / La coppia testimonia sui social tutte le fasi della gravidanza : FEDEZ e CHIARA FERRAGNI pubblicano sui social network tutte le fasi della gravidanza, a partire dalle ecografie che testimoniano come tutto proceda per il meglio.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 11:13:00 GMT)

Ikea - un test di gravidanza nella pubblicità per promuovere la culla : Una delle ultime trovate di Ikea erano state le “pagine che si cucinano”. Delle speciali tovagliette sulle quali posizionare gli ingredienti da chiudere poi a fagotto e infilare in forno: una campagna ideata dall’agenzia canadese Leo Burnett, The Ikea Easy Recipe, per preparare ravioli, pesce, verdure con condimenti senza perdere troppo tempo. L’inchiostro, ovviamente, non era tossico. Adesso ne arriva un’altra, di provocazione. E riguarda le ...

Nella pubblicità della culla Ikea c'è un test di gravidanza : "Fare la pipì su questa pubblicità potrebbe cambiarvi la vita". Scritto in grandi caratteri neri su una pagina della rivista femminile svedese Amelia, l'annuncio che invita a urinare sulla pagina è in realtà una campagna pubblicitaria piuttosto particolare, ideata da Ikea insieme all'agenzia Åkestam Holst. È dedicata ai neo-genitori, o a chi pensa di poterlo diventare presto la pubblicità del colosso dei mobili a poco ...

Ikea promuove la culla con un test di gravidanza : "Urinare su questo annuncio potrebbe cambiarti la vita" : Ikea punta sui futuri genitori. Come? Con un nuovo annuncio che funge anche da test di gravidanza. Ebbene sì, l'agenzia svedese Åkestam Holst ha inventato l'insolita promozione che esorta le donne a urinare sulla pagina della rivista per sapere se si è incinte e, in caso di risposta positiva, ricevere un codice sconto da utilizzare per l'acquisto di nuovi mobili."Urinare su questo annuncio potrebbe cambiarti la vita"Recita ...