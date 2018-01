Il Segreto | nuova protagonista fa il suo esordio in italia | Julieta Uriarte

Megan Montaner da Il Segreto alla nuova serie ‘Lontano da te’ : Dopo il grande successo de “Il Segreto”, Megan Montaner ritorna protagonista nella nuova serie televisiva “Lontano da te” Una bella notizia per tutti i fan di Megan Montaner. L’attrice, conosciuta dal grande pubblico per aver interpretato il personaggio di Pepa nella serie campione di ascolti “Il Segreto“, sarà presto protagonista in tv. Megan Montaner nella serie tv “Lontano da te” Lontano ...

Il Segreto - anticipazioni febbraio : Francisca conosce la nuova Pepa Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su ''#Il Segreto'', la soap opera di Canale 5 che ha appena visto Matias trovare sua moglie Marcela vittima di un grave incidente [Video]. Gli ultimi spoiler rivelano che l'arrivo di Julieta coincidera' con un grave fatto che accadra' a La Puebla. anticipazioni ''Il Segreto'': il gesto eroico di Julieta Le anticipazioni dei nuovi episodi de ''Il Segreto'' di Puente Viejo [Video]che saranno ...

Il Segreto - trame febbraio : la nuova Pepa salva la vita alla figlia di Mariana Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena svelato Severo seviziare Venancia nelle puntate spagnole [Video]. Le ultime novita' rivelano che a Puente Viejo arrivera' un nuovo personaggio che si contraddistinguera' subito per la sua generosita'. Anticipazioni Il Segreto: la nuova Pepa salva Juanita Le trame de Il Segreto in onda a febbrai [Video]o ci svelano che i fans ...

Il Segreto cambio orario : nuova programmazione dal 5 dicembre 2017 : Il Segreto cambio programmazione dal 5 dicembre 2017: nuovo orario dopo il Gf Vip cambio orario per Il Segreto con la chiusura del Grande Fratello Vip. Il noto reality si è concluso con la vittoria di Daniele Bossari e la soap spagnola subisce così dei cambiamenti nella programmazione. Infatti, le puntate non andranno più in […] L'articolo Il Segreto cambio orario: nuova programmazione dal 5 dicembre 2017 proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Il Segreto 2018 : CLAUDIA GALAN è JULIETA URIARTE - la nuova protagonista!!! : Nei primi mesi del 2018, i telespettatori italiani della telenovela Il Segreto faranno la conoscenza della giovane JULIETA URIARTE (CLAUDIA GALAN), destinata a diventare la protagonista assoluta delle vicende ambientate a Puente Viejo. Scopriamo perciò tutte le caratteristiche della nuova eroina romantica… Stando a quanto segnalano le Anticipazioni, l’ultima arrivata guadagnerà fin da subito la benevolenza di tutti i membri del clan ...

IL Segreto / Carmelo e Francisca - al via una nuova alleanza? (Anticipazioni 30 novembre) : Il SEGRETO, anticipazioni puntata 30 novembre: Raimundo continua a non ricordare nulla del suo passato ed ad essere violento, Nicolas e Camila si stanno innamorando?(Pubblicato il Thu, 30 Nov 2017 15:00:00 GMT)

Il Segreto - anticipazioni e news : una nuova fiction sostituisce la soap? : Nuovo cambio di orario e di palinsesto per l’amata soap il Segreto di Aurora Guerra. Dagli spoiler spagnoli abbiamo saputo che Aida De La Cruz lascerà il cast, con la macabra fine del suo personaggio Candela, ma altre novità sono in arrivo per il mese di dicembre 2017. L’intricata vicenda matrimoniale tra Hernando e Camila, ci farà attendere per vedere la sua evoluzione. I dirigenti Mediaset hanno infatti pensato ad un cambio di ...

Il Segreto trame spagnole : Julieta è la nuova Pepa - Beatriz e Aquilino amanti Video : In queste puntate de #Il Segreto, Francisca e Raimundo hanno deciso di sposarsi, sebbene nel più totale riserbo per non far insospettire Cristobal. Come vi abbiamo svelato nelle precedenti anticipazioni però, il Garrigues verra' a conoscenza di tutto e obblighera' Carmelo a mettere un ordigno nel luogo sacro. Le conseguenze saranno disastrose, perché dopo l'esplosione ci saranno una caterva di morti e feriti, mentre tra i dispersi verra' ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : nuova tragedia per Candela e Severo Video : Il Segreto, anticipazioni spagnole: nuova tragedia per Candela e Severo Video Gli spoiler delle prossime puntate ci rivelano che i coniugi dovranno affrontare un'altra tragedia. Clicca e guarda il Video C. ...